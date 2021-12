"Dì ghẻ" nghi bạo hành bé 8 tuổi: Sống sang chảnh, nói đạo lý trên mạng xã hội

Vụ việc bé 8 tuổi nghi bị vợ sắp cưới của bố bạo hành đến tử vong ở quận Bình Thạnh, TP.HCM đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nạn nhân là cháu gái N.T.V.A., 8 tuổi, ngụ quận 1. Hành vi của V.N.Q.Tr.(26 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) khiến dân mạng phẫn nộ. Ngay lập tức, cư dân mạng đã tìm ra tài khoản Facebook được cho là của Q.Tr.

Trên trang cá nhân, "dì ghẻ" chia sẻ cuộc sống vô cùng sang chảnh với những bức ảnh hút mắt. Ở phần mô tả tiểu sử trên trang cá nhân Tr. viết: "I am not trying to give an image of a fairytale, perfect, everything else, I am just being myself" - tạm dịch "Tôi không muốn tạo hình ảnh cổ tích, hoàn hảo hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ đang là chính mình".

Đoạn trích dẫn này khiến dân mạng bức xúc vì lời nói và hành động của nghi phạm hoàn toàn trái ngược nhau.

Ngoài ra, suốt 2 ngày xảy ra sự việc, dân mạng không ngừng bày tỏ phẫn nộ ở những hình ảnh của "dì ghẻ" và để lại cả nghìn bình luận chửi bới thậm tệ.

Liên quan đến sự việc, đến nay nghi phạm đã khai nhận bạo hành cháu A. dẫn đến tử vong.

Trên VTC News đưa tin lời kể của hàng xóm sống tại chung cư (phường 22, quận Bình Thạnh) - nơi bé A. sinh sống cùng bố và "dì ghẻ" khiến nhiều người ám ảnh.

Từ tháng 9/2020, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào, la hét trong căn hộ. Ban đầu, cư dân tại đây tưởng gia đình Tr. đánh, la mắng thú cưng.

"Cái kiểu chửi và đánh nó quen thuộc đến nỗi tôi nghe là biết liền. Nó nhiều đến mức như vậy luôn", một cư dân tại chung cư kể. Ngoài ra, cư dân tòa nhà cho biết, nhiều lần trông thấy bé A. đi đổ túi rác to, nặng.

