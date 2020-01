Đi chơi 7 ngày Tết, đừng mong CSGT lơi là phạt vi phạm nồng độ cồn

Cục Cảnh sát giao thông vừa yêu cầu lãnh đạo Phòng CSGT Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo với tinh thần cao nhất; CSGT cấp tỉnh và cấp huyện đảm bảo tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện, tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh, thành phố huy động lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Công an cơ sở… để tiến hành thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đối với người điều khiển ô tô và mô tô cả trong các ngày Tết, không để việc kiểm soát và xử lý bị chùng xuống.

CSGT tiến hành thường xuyên, liên tục kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông

Bên cạnh đó, tất cả các vụ tai nạn giao thông thuộc trách nhiệm giải quyết của CSGT đều phải tiến hành kiểm tra về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Khi thực hiện nhiệm vụ, phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người tham gia giao thông, đề phòng các đối tượng tấn công, chống người thi hành công vụ.

Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu CSGT các đơn vị địa phương cần chủ động thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông để đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của luật Phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100/2019/NĐ-CP, nhất là việc xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn, để dư luận tiếp tục đồng tình ủng hộ, giúp đỡ lực lượng CSGT thi hành nhiệm vụ.

Thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT-TTXH dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân 2020, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ, nhất là sau khi luật Phòng chống tác hại rượu bia và nghị định số 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực, đã huy động các lực lượng, tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, được lãnh đạo Bộ đánh giá cao, được nhân dân và cơ quan truyền thông đồng tình, ủng hộ, nhiều địa phương có kết quả xử lý vi phạm về nồng độ cồn cao... Tuy nhiên, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu, cần tiếp tục duy trì, thường xuyên và liên tục.

Kết quả, từ 1- 20/1: Lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 11.064 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền 40 tỷ 564,3 triệu đồng.

Một số địa phương có kết quả xử lý vi phạm nồng độ cồn cao như: Tây Ninh 769 trường hợp, TP.HCM 583, Thanh Hóa 538, Đắk Lắk 512, Đồng Nai 441, Phú Thọ 375, Kiên Giang 359, Hà Nội 349, Gia Lai 325, Bình Phước 304, Long An 293 trường hợp, ... Một số địa phương đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở: TP.HCM 239 trường hợp, Trà Vinh 169, Kiên Giang 168, Long An 159, Đồng Nai 157 trường hợp.

Một số địa phương xử lý các trường hợp không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn cao như: Đắk Lắk 16 trường hợp, Trà Vinh (13), TP.HCM (8), Đồng Nai và Long An (7), Ninh Thuận (6)…

Có 9 địa phương (Bến Tre, Bình Định, Hà Nội, Nam Định, Phú Thọ, Thanh Hóa, Vĩnh Long và Vĩnh Phúc) đã có xử phạt người điều khiển xe đạp, xe máy điện vi phạm nồng độ cồn.

Tác giả: Đình Hiếu

Nguồn tin: Báo Vietnamnet