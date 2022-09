Đi chăn bò, một học sinh lớp 8 bị nước cuốn mất tích

Khu vực em An bị nước cuốn mất tích. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Danh tính nạn nhân được xác định là em Nguyễn Xuân An (13 tuổi, học sinh lớp 8, Trường THCS Nho Hoà, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Theo tin tức ban đầu, chiều ngày 8/9, em An đi chăn bò ở bãi Vạn, bên bờ sông Giăng thuộc xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho. Khoảng 15h 15 phút, khi đang cho bò ăn ở bờ sông thì em bị đuối nước.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Thanh Nho đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm cứu hộ, dùng thuyền, câu vương rà trên sông, dựng lán bên bờ sông túc trực…

Hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn, công tác tìm kiếm cứu nạn em An đang gặp khó khăn.

Được biết, em An hiện tại đang học lớp 8, Trường THCS Nho Hoà. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, mẹ tàn tật, đơn thân nuôi con nhỏ. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ em đi miền Nam, hai anh em An đang sống với bà ngoại.

Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng để tiếp tục tìm kiếm em An.

