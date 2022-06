Đi ăn cưới, gái xinh váy ngắn nằm giữa bàn để nam thanh nữ tú khiêng lên nhún nhảy gây tranh cãi

Một đoạn clip ghi lại cảnh nô đùa của nhóm “nam thanh nữ tú” gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội. Theo đoạn clip được chia sẻ, một nhóm nam nữ có mặt trong một buổi tiệc cưới.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi dùng bữa xong, một cô gái mặc váy ngắn màu trắng nằm trên bàn sau đó nhóm bạn khiêng cả mặt bàn và cô gái lên cao rồi nhún nhảy giữa rạp.

Trong lúc khiêng mặt bàn và cô gái lên, cả nhóm nhún nhảy và đi xoay vòng. Lúc này cô gái kia chỉ nằm im trên mặt bàn, một tay che miệng và một tay che dưới chân váy ngắn vì sợ lộ.

Cô gái nằm trên mặt bàn và nhóm bạn khiêng lên nhún nhảy.

Một thanh niên có lúc phải quay mặt đi vì ngượng do cô gái mặt váy ngắn.

Một thanh niên trong lúc khiêng cô gái trên mặt bàn cũng phải quay mặt đi vì ngượng do cô gái mặc váy ngắn. Sau một hồi nhún nhảy, nhóm bạn mới hạ cô gái xuống.

Ngay sau khi được chia sẻ, nhiều ý kiến trái chiều được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng, hành động này tại một đám cưới là không nên vì gây phản cảm. Hơn nữa, cô gái nằm trên bàn lại mặc váy ngắn.



Một số khác cho rằng, nhóm bạn trong ngày vui nô đùa cũng không có gì quá đáng nhưng nô đùa ở ngoài như đi cắm trại, dã ngoại thì được, còn việc nô đùa trong rạp cưới như vậy là không nên.

Hiện đoạn clip vẫn đang gây tranh cãi dữ dội trên các trang mạng xã hội.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn