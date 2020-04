Đến nhà bạn gái quen trên mạng, tẩm xăng đốt luôn 'tình địch'

Ngày 13/4, Công an huyện Yên Bình (Yên Bái) đã bắt giữ Mai Văn Hải (SN 1979, trú tại Bình Lục, Hà Nam) để điều tra về vụ xô xát khiến 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 23h ngày 11/4, Công an huyện Yên Bình nhận được tin có vụ xô xát xảy ra tại thôn Hợp Thịnh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Cơ quan điều tra xác định có 2 người bị thương, trong đó 1 người bị đốt bằng xăng, đang cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra, Công an huyện Yên Bình đã làm rõ và bắt giữ Hải.

Hải tại CQĐT (ảnh tư liệu)

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận khoảng 6 tháng trước có quen biết qua mạng xã hội với chị Trần Thị K (SN 1986, trú tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái). Vào ngày 11/4, Hải đi xe máy từ Hà Nam lên nhà chị K. Tới nơi, Hải thấy chị K đang ở cùng anh Chu Văn C (SN 1980, trú tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái). Cho rằng anh C và chị K có quan hệ tình cảm với nhau nên Hải đã dùng dao mang theo chém 2 người này.

Chém người xong, Hải đi ra khu vực cổng làng thì phát hiện anh C đi xe máy tới. Hải lập tức dùng chai xăng chuẩn bị từ trước tưới lên người anh C và xe máy rồi châm lửa đốt, khiến anh C bị bỏng nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Thanh Sơn

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội