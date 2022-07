Đếm ngược chờ đón khai trương PNJ NEXT đầu tiên và duy nhất tại Nghệ An

Tưng bừng sự kiện khai trương PNJ Next Nghệ An

Ngày 16/7/2022 tới đây, thương hiệu trang sức và kim cương hàng đầu Việt Nam PNJ sẽ khai trương cửa hàng PNJ Next đầu tiên tại Nghệ An theo mô hình flagship hoàn toàn mới. PNJ Next Nghệ An được đặt tại Khu Liền Kề 4 Quang Trung, đường Quang Trung, TP. Vinh (đối diện khách sạn Mường Thanh Sông Lam). Nằm ở vị trí đắc địa, người dân TP. Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung có thể dễ dàng di chuyển đến PNJ Next Nghệ An để mua sắm và trải nghiệm.

Đánh dấu sự hiện diện của PNJ Next tại Nghệ An, ngày khai trương sẽ diễn ra Đêm nhạc hội và trình diễn trang sức lớn nhất thành Vinh. Trong không gian nghệ thuật được dàn dựng công phu, khách mời sẽ được mãn nhãn trước màn trình diễn trang sức độc đáo, chiêm ngưỡng những tuyệt tác trang sức và kim cương thời thượng được thiết kế kỳ công bởi những người thợ thủ công lành nghề tại PNJ.

Dịp khai trương, khách sẽ được trải nghiệm không gian mua sắm sang trọng, đẳng cấp hoàn toàn mới mẻ, cùng nhiều hoạt động thú vị như dịch vụ spa tay miễn phí, mingame thử nhẫn cưới cho các cặp đôi.

Đặc biệt, tất cả khách hàng tham dự chương trình đều có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng và nhận về nhiều giải thưởng giá trị như nhẫn kim cương, trang sức, đồng hồ đến từ thương hiệu PNJ.

Ngoài ra, loạt chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại PNJ Next Nghệ An nhân dịp khai trương sẽ mang đến cho người dân cơ hội mua sắm trang sức và kim cương chưa từng có trước đây. Trong đó phải kể đến những ưu đãi cực lớn như: giảm tới 9 triệu đồng và tặng một 1 chỉ vàng PNJ khi mua sản phẩm trang sức kim cương, giảm 20% khi mua trang sức bạc, Style by PNJ hay chương trình nâng cấp và trợ giá thu đổi 100% kim cương rời,...

PNJ Next Nghệ An hứa hẹn sẽ trở thành cửa hàng trang sức và kim cương tầm cỡ bậc nhất TP. Vinh

PNJ Next Nghệ An được phát triển dựa trên mô hình flagship hoàn toàn mới mẻ, khác hẳn với các cửa hàng PNJ truyền thống trước đây khi sở hữu lối thiết kế theo phong cách villas cổ điển và không gian mua sắm đẳng cấp, sang trọng. Theo ông Lê Trí Thông - CEO của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, PNJ Next mang ý nghĩa hướng đến tương lai, chú trọng đến việc nâng cao trải nghiệm của khách hàng. “Ở đó sẽ có những không gian tương tác mở, nghĩa là nhân viên bán hàng đứng cùng phía với khách hàng thay vì đứng sau quầy tủ như bây giờ nhằm tạo ra sự thân thiết, gần gũi, thân mật. Có không gian để khách hàng trải nghiệm sản phẩm trực tiếp, có không gian công nghệ mang đến trải nghiệm đặc biệt để khách hàng có thể tự ngắm nghía, selfie”, ông Lê Trí Thông cho biết.

Trước đó, PNJ đã khai trương 8 cửa hàng trang sức và kim cương PNJ Next trên toàn quốc. Với mô hình Flagship Store, PNJ Next mang đến không gian mua sắm sang trọng, hiện đại cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng tốt nhất. Nhờ đó, mỗi lần xuất hiện, PNJ Next đều để lại tiếng vang lớn và trở thành địa chỉ mua sắm đáng tin cậy của người dân địa phương, đặc biệt là các tín đồ yêu trang sức và kim cương.

Nổi tiếng bởi chất lượng vượt trội cùng thiết kế tinh xảo, độc đáo, các sản phẩm trang sức của PNJ đều góp phần tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ, để phái đẹp luôn tự tin bừng sáng vẻ đẹp nguyên bản với chất riêng của mình. Tại trạm dừng chân tiếp theo ở Nghệ An, PNJ Next hứa hẹn sẽ trở thành cửa hàng trang sức và kim cương tầm cỡ bậc nhất của tỉnh, thỏa mãn nhu cầu mua sắm và làm đẹp của người dân địa phương.

Chỉ còn vài ngày nữa, sự kiện đặc biệt khai trương cửa hàng trang sức và kim cương PNJ Next Nghệ An sẽ diễn ra, đưa khách hàng bước vào hành trình khám phá vẻ đẹp tinh xảo của kim cương, trang sức và phụ kiện. Trong không gian trải nghiệm hiện đại, khách hàng sẽ được nhận về ưu đãi trang sức hấp dẫn và tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như trình diễn trang sức, bốc thăm trúng thưởng,... Cùng đếm ngược đến ngày 16/7 tại Khu Liền Kề 4 Quang Trung, để chào đón PNJ Next đến Nghệ An!

Tác giả: P. Anh

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn