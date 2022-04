Đêm khuya nghe tiếng động dưới khe cửa, tỉnh dậy kiểm tra cô gái điếng người vì... đôi bàn tay xa lạ

Cuộc sống công nhân còn nhiều khó khăn và eo hẹp về kinh tế, do đó, thuê nhà trọ chính là lựa chọn tốt nhất để họ tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, không phải khu trọ nào cũng đảm bảo an ninh khiến nhiều người bất an, lo lắng.

Mới đây, một cô gái trẻ vừa bắt gặp một tình huống đáng sợ xảy ra ngay tại phòng trọ của mình. Theo đó, do cô gái này ở một mình nên buổi tối cô đã cố tình khóa cửa cẩn trọng.

Sau đó, cô bất ngờ nghe tiếng động ở khu vực cửa chính nên tiến đến kiểm tra. Sự việc tiếp theo khiến cô gái này không khỏi hoảng sợ, từ bên ngoài, 2 bàn tay của một ai đó luồn bên dưới khe cửa, đang cố sức để bật chốt cửa lên.

Cô gái đã dùng điện thoại ghi lại cảnh tượng đáng sợ này và đăng tải lên mạng xã hội để cảnh báo đến những chị em phụ nữ đang ở trọ một mình.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi "ớn lạnh". Qủa thực, ở một mình mà gặp cảnh tượng này chắc không khỏi rùng mình. Bên dưới đoạn clip, nhiều người cũng kể lại những tình huống tương tự từng gặp phải khi ở trọ một mình.

"Tôi ngủ bên trong và khoá cửa ngoài, tên trộm tưởng không có ai nên cắt khóa lúc 2h sáng. Lúc đó tôi còn nằm bấm điện thoại, nghe lạch cạch bên ngoài nên tôi la toáng lên, tên trộm hoảng hồn bỏ chạy. Câu chuyện thật từ bản thân tôi đấy"

"Trước mình có 1 lần mới đi làm về, đang tắm xong ra ngoài mang quần áo thì có ai lạ mặt trèo lên cửa sổ ngó vô, còn gọi mình nữa, trời ơi mặt mình tím ngắt luôn"

"Ở khu nhà trọ mình bị hoài, kể không hết, nhớ lại cũng là kỷ niệm, trộm còn khoá cửa ngoài nhà mình vì hắn nhắm trộm nhà kế bên"

"Lúc trước mình cũng bị vậy, mình lấy nước sôi đổ lên tay, trộm chạy mất dép".

