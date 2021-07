Đề toán thi tốt nghiệp THPT 2021: Thí sinh nói đề vừa sức

Đề toán, mã đề 119 - Ảnh: HOÀNG AN

Thúy Vy và Cao Mình Vỹ tại điểm thi THPT chuyên Lê Hồng Phong, Q5, TP.HCM đều cho biết đề vừa sức. Hai bạn đều học không chuyên môn toán, một bạn chuyên môn Pháp văn. Minh Vỹ dự đoán mình được 8 điểm và bạn thích nhất phần đại số.

Em Nguyễn Hoàng Sơn, thí sinh tự do thi tại điểm Trường THPT Châu Văn Liêm (TP Cần Thơ), cũng nói đề toán vừa tầm học sinh: "Cũng như môn văn hồi sáng, chiều nay đề toán trong khả năng của em. Em làm hết tất cả và dự đoán sẽ được 8 điểm hơn. Em rất vui và mừng. Tối nay em sẽ học các môn còn lại để làm bài tốt".

Tại Long An, trời đang đổ mưa diện rộng. Tuy nhiên, các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Tân An (TP Tân An) khi ra cổng đều tỏ ra khá hồ hởi với đề thi toán "dễ chịu". Đa số các thí sinh khi được hỏi đều cười tươi trả lời đã kịp hoàn tất toàn bộ bài làm và hy vọng sẽ được điểm cao.

