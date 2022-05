Đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết chi tiết các khu vực đêm 23/5 và ngày 24/5: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; cao nhất 25-27 độ C.