Đề nghị truy tố bị can say rượu gây TNGT khiến một chiến sĩ nghĩa vụ tử vong

Ngày 28/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cao Bằng chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố bị can N.T.G (SN: 1986, trú tổ 5 Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ việc.

Theo Kết luận điều tra, khoảng 00h20 ngày 25/10/2021, N.T.G điều khiển xe mô tô về nhà, do đã uống nhiều rượu, khi đến đoạn đường rẽ lên dốc thuộc tổ 6, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, G đã không chú ý quan sát, điều khiển xe sang phần đường của xe đi ngược chiều nên va chạm với xe mô tô do anh H.H.H (chiến sỹ nghĩa vụ thuộc Đội Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Cao Bằng) điều khiển.

Hậu quả chiến sĩ H tử vong, 2 xe mô tô hư hỏng nặng. Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị truy tố bị can N.T.G theo khoản 2, Điều 260 Bộ luật Hình sự./.

Tác giả: CTV Lê Nam

Nguồn tin: vov.vn