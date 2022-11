Đề nghị truy tố 60 bị can trong vụ Thuduc House

Ngày 20-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 60 bị can liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí…

Trong số 60 bị can bị truy tố có 17 bị can là lãnh đạo, cán bộ của Cục Thuế TPHCM, như: Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM); Phạm Minh Tuấn (cựu Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế); Cao Văn Tỵ (Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5); Nguyễn Xuân Thắng (Trưởng phòng Kiểm tra nội bộ); Đào Thị Nga (cán bộ Chi Cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (cán bộ Chi Cục Thuế quận 3); Ngô Huỳnh Lũy (cán bộ Chi Cục Thuế quận 5)…

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM

Bị can Lê Đình Trúc (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Kế toán và Kiểm toán Phương Nam, gọi tắt là Công ty Phương Nam) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN) bị đề nghị truy tố tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sinh năm 1974, được xác định là người cầm đầu, đang bị truy nã) chỉ đạo các đồng phạm thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại các nước Mỹ, Campuchia, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia và UAE, Dũng thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa. Còn tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, phần lớn là các công ty “ma”.

Từ tháng 2-2018 đến tháng 6-2019, Dũng chỉ đạo thuộc cấp móc nối với cán bộ, lãnh đạo Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài. Tổng giá trị các lô hàng xuất khẩu là hơn 158 triệu USD (hơn 3.600 tỷ đồng), thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu bằng 0%.

Để hợp thức hóa, Công ty Thuduc House lập, ký 334 hợp đồng mua bán linh kiện điện tử trong nước với nhiều công ty với giá hơn 4.000 tỷ đồng. Sau đó, Công ty Thuduc House lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Tiếp đó, Cục Thuế TPHCM ban hành 17 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng cho Công ty Thuduc House với số tiền trên.

Cơ quan điều tra cho rằng, việc để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi trái pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.

Cụ thể, các bị can tại Cục thuế TPHCM đã không tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý thuế, quy trình trong việc xét duyệt, thẩm định hoàn thuế GTGT. Nhóm cán bộ này còn không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm.

Các hành vi này dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho nhà nước hơn 365 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 8-2022, Viện KSND Tối cao đã đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu”; “Nhận hối lộ”…liên quan đến Công ty Thuduc House cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Đến tháng 11-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM) cùng một số người khác để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng thời, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Đình Trúc, Chủ tịch HĐTV Công ty Phương Nam về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

