Đề nghị truy tố 43 bị can đánh bạc qua mạng gần 4 tỷ USD

Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 43 bị can trong vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” qua mạng quy mô 87.612 tỷ đồng (gần 4 tỷ USD) do Huỳnh Long Bạch và Huỳnh Long Nhu (ngụ TP Hồ Chí Minh) cầm đầu. Theo hồ sơ, bị can Nhu đã chuyển số tiền thu lợi đặc biệt lớn ra nước ngoài tẩu tán, có dấu hiệu rửa tiền…