Đề nghị truy tố 13 cựu công an phường ở TPHCM

Bắt giữ rồi thả về

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đề nghị truy tố 13 bị can gồm: Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý, Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Đỗ Hà Danh và Nguyễn Minh Nhựt về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kết luận điều tra xác định Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa), Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý (nguyên Phó Trưởng Công an phường) và 10 cán bộ cấp dưới đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để kiểm tra, bắt giữ người mua bán, tàng trữ, sử dụng chất ma túy trên địa bàn phường Phú Thọ Hòa.

Cụ thể, Công an phường Phú Thọ Hòa có “tổ công tác” trực tiếp bắt giữ các đối tượng về ma túy trên địa bàn, đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Các cán bộ tại Công an phường Phú Thọ Hòa lập biên bản nhưng không làm hồ sơ vi phạm, không đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật, có dấu hiệu tiêu cực nhằm mục đích không áp dụng biện pháp xử lý đối với các đối tượng vi phạm.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2020, các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở Công an phường ghi lời khai 51 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó “giải quyết” cho những người này về nhà mà không xử lý.

Trong số 51 người bị bắt giữ có 48 người có biên bản ghi lời khai, 1 người có bản tự khai, 1 người không có tài liệu. Sau khi nhận đơn tố cáo, Cơ quan điều tra đã truy tìm và ghi lời khai được 30 đối tượng, trong đó có 29 người thừa nhận việc bị Công an phường Phú Thọ Hòa bắt vì có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng bản thân hoặc gia đình họ đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở Công an phường để được tha về.

Nhiều trường hợp bị câu lưu tại phường nhiều ngày liền để đợi lấy tiền đưa cho cán bộ công an phường nên đủ căn cứ buộc người chỉ huy trong các ca trực chỉ huy là các ông Phạm Thanh Tuấn, Phan Văn Hòa, Lê Văn Quý phải nắm, biết sự việc. Trong các ca trực có phát hiện sai phạm, ông Tuấn trực chỉ huy 10 lượt, ông Hòa trực chỉ huy 10 lượt và ông Quý 6 lượt. Trong 48 tài liệu ghi lời khai đối tượng theo đơn tố cáo, ông Tuấn trực chỉ huy 17 lượt, ông Hòa 23 lượt và ông Quý 8 lượt.

Cấp phó khai cấp trưởng trực tiếp chỉ đạo

Nguyên Trưởng Công an phường Phạm Thanh Tuấn khai, không chỉ đạo tổ chức bắt, giữ các đối tượng có liên quan đến ma túy; không có cán bộ nào trong ca trực báo cáo với Tuấn về việc bắt giữ, làm việc hay xử lý các đối tượng này. Từ trước đến nay, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa không có chủ trương và cũng không thành lập “tổ công tác” chuyên bắt giữ các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn phường. Ông Tuấn nhận trách nhiệm chưa kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trong ca trực thường xuyên, dẫn đến việc trực chỉ huy nhưng không biết, không kịp thời phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ trong ca trực.

Còn Phan Văn Hòa khai, từ khi nhận công tác tại Công an phường Phú Thọ Hòa, bị can biết Công an phường Phú Thọ Hòa có một “tổ công tác” gồm Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Nguyễn Đăng Chiến, Phạm Ngọc Vy trực tiếp bắt giữ các đối tượng về ma túy trên địa bàn phường đưa về trụ sở Công an phường để làm việc. Đến khoảng cuối năm 2019, bị can Hòa biết được có một “tổ công tác” khác cũng trực tiếp tuần tra, bắt giữ các đối tượng ma túy như tổ công tác nêu trên, gồm: Nguyễn Minh Nhựt, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn. Hai tổ công tác này thuộc 2 ca trực khác nhau, bị can Hòa không biết ai là người chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác trên.

Trong quá trình trực chỉ huy tại Công an phường Phú Thọ Hòa, bị can Hòa có thấy một số đối tượng liên quan đến ma túy bị bắt giữ, làm việc tại Công an phường. Phan Văn Hòa có trao đổi với Phạm Thanh Tuấn về việc này, Tuấn trả lời là “chuyện đã được giải quyết”. Bị can Hòa không đồng ý với việc này nên đã có ý kiến trong buổi họp giao ban đơn vị và phản ánh riêng với Phạm Thanh Tuấn, nhưng Tuấn không có phản ứng gì. Do cả nể Phạm Thanh Tuấn và sợ bị trù dập nên bị can Hòa không báo cáo sự việc trên về Ban Chỉ huy Công an quận Tân Phú.

Bị can Lê Văn Quý, nguyên Phó Trưởng công an phường khai nhận có biết về việc các cán bộ Công an phường tổ chức bắt giữ, ghi lời khai các đối tượng ma túy trong 8 ca trực mà bị can trực chỉ huy. Việc tổ chức bắt giữ, làm việc với các đối tượng này do Phạm Thanh Tuấn chủ trương và trực tiếp chỉ đạo. Các cán bộ Công an phường không báo cáo nội dung làm việc với Lê Văn Quý mặc dù Quý là chỉ huy trong ca trực, vì đã báo cáo với Phạm Thanh Tuấn. Bị can Quý khai đã gần đến tuổi nghỉ hưu nên cả nể, ngại va chạm nên không dám phản ánh sự việc trên.

Cơ quan điều tra khẳng định, động cơ phạm tội của các bị can là việc thể hiện quyền lực cá nhân, bất chấp pháp luật. Hành vi của các bị can đã gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, làm mất uy tín, hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra xử lý đối tượng vi phạm pháp luật.

Ngoài các bị can trên, Cơ quan điều tra cũng phát hiện sai phạm của 3 cán bộ công an khác là cảnh sát khu vực Công an phường Phú Thọ Hòa. Tuy nhiên chưa đủ chứng cứ xác định các đối tượng sai phạm là đồng phạm trong vụ án này nên Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý theo quy định của ngành Công an.

Tác giả: Hà Chung - Tân Châu

Nguồn tin: Báo Tiền phong