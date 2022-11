Đề nghị thu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng biến số xe đã qua đấu giá

Trong nước

Với 10 biển số, Công an Nghệ An đã thu được 2,4 tỷ đồng bổ sung vào Quỹ Vì người nghèo. Trong đó, biển số được đấu giá cao nhất là biển kiểm soát 37F9999 được bán với giá 700 triệu đồng, cao gấp 14 lần so với giá sàn được đưa ra là năm mươi triệu đồng...