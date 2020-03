Đề nghị phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân với 2 tướng công an

Danh sách đề nghị phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới:

Cục An ninh điều tra; Phòng 6 Cục An ninh nội địa; Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Phòng An ninh đối ngoại Công an Quảng Ninh; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Sơn La; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Lào Cai.

Công an quận Long Biên, Hà Nội; Công an Phú Thọ; Phòng An ninh đối nội Công an Gia Lai; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Bạc Liêu; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM

Các cá nhân có: thiếu tướng Đỗ Văn Hoành. trung tướng Phạm Quốc Cương, trung tá Mai Hoàng - Trưởng Công an huyện Mộc Châu, Sơn La.