Đau xót nhìn 2 đứa con thơ bơ vơ ngày mất mẹ, người chồng đau đớn nhập viện

Bên quan tài của mẹ, hai đứa con còn quá nhỏ nên chưa thể cảm nhận hết nỗi đau mất mẹ, khuôn mặt hồn nhiên của hai con khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Những ngày qua thông tin cô Nguyễn Thị Tâm (34 tuổi, giáo viên trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) đã vĩnh viễn ra đi khiến nhiều người bàng hoàng. Tại trường cô Tâm là một giáo viên tài năng và đầy nhiệt huyết, được đồng nghiệp, học trò vô cùng quý mến. Hơn thế nữa, cô là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, một cán bộ Đoàn năng nổ, một tấm gương về nghị lực vượt khó của trường THPT Thái Lão.

Mồ côi bố từ lúc mới lên 3, người mẹ nghèo của cô Nguyễn Thị Tâm rau cháo nuôi 6 người con giữa sóng gió cuộc đời. Để có thể cầm cự lo cái ăn cho các con, người mẹ ấy đã đưa 6 đứa con thơ về quê nhà xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu nương nhờ anh em hàng xóm, nuôi các con ăn học nên người.

Ra trường với tấm bằng giỏi, thủ khoa khóa học và những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Nguyễn Thị Tâm được tuyển thẳng lên cao học rồi được Trường THPT Thái Lão, huyện Hưng Nguyên nhận vào công tác. (Ảnh, gia đình cung cấp).

Cô Tâm là con gái út, người học giỏi nhất nhà. Dù hoàn cảnh rất khó khăn, cô vẫn thi đậu vào Trường chuyên Phan Bội Châu, ngôi trường danh giá nhất xứ Nghệ. Sau đó, trở thành sinh viên xuất sắc của Khoa Lịch sử, Trường Đại học Vinh.

Tại ngôi trường này, cô giáo Nguyễn Thị Tâm trở thành giáo viên dạy giỏi, chiến sỹ thi đua cấp cơ sở nhiều năm liền, là một trong những cán bộ đoàn trường xuất sắc, luôn được thầy cô và các học sinh yêu quý. Đặc biệt, với phong thái tự tin, khả năng hùng biện và trình độ chuyên môn cao, cô được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An mời giảng dạy, ôn tập trên sóng truyền hình.

Tháng 8 năm 2020, cô giáo Tâm được cắt bỏ khối u nhưng từ đó, sức khỏe giảm sút, gầy rộc, xanh xao... Sau những ngày tháng cứu chữa, nhưng căn bệnh quá hiểm nghèo nên cô Tâm đã trút hơi thở cuối cùng. (Ảnh, gia đình cung cấp)

Năm 2012, cô giáo Nguyễn Thị Tâm nên duyên với chàng quân nhân Lê Minh Tuấn. Hạnh phúc đến khi hai vợ chồng đón con gái đầu lòng chào đời. Nhưng niềm hạnh phúc của cô giáo trẻ chẳng kéo dài được bao lâu thì tai họa bắt đầu giáng xuống.

Năm 2016, anh Lê Minh Tuấn phải phẫu thuật thay khớp háng tại Hà Nội. Cùng năm đó, cô giáo Tâm bất ngờ bị giảm thị lực, mắt mờ dần. Đến năm 2017, khi cô Tâm đang mang bầu bé thứ 2, anh Tuấn bị tai biến mạch máu não.

Một mình gồng gánh cả gia đình, chiến đấu giành lại sự sống cho chồng. Trở về từ ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, nhưng sức khỏe anh Tuấn cũng giảm sút rất nhiều. Đặc biệt trí nhớ, tinh thần của anh cũng không còn được như xưa, hai chân đi không vững.

Chồng vừa trải qua phẫu thuật thì cô Tâm chết lặng khi qua siêu âm bác sĩ phát hiện cô có 1 khối u nang ở buồng trứng nên lại phải tiếp tục chiến đấu cùng khối u trong người. Tháng 8 năm 2020, cô giáo Tâm được cắt bỏ khối u nhưng từ đó, sức khỏe giảm sút, gầy rộc, xanh xao. Cùng với đó, bệnh xoang mãn tính khiến thân thể yếu ớt của của cô giáo tâm ngày ngày suy kiệt.

Chồng rồi vợ liên tục nhập viện, đến lượt cậu bé trái thứ 2 mới 20 tháng tuổi phát hiện mọc mụt ngay sụn vành tai. Vị trí nguy hiểm, bác sĩ chỉ định mổ. Cả gia đình vừa ra khỏi viện này, lại nhập bệnh viện kia...

Cô giáo Tâm qua đời, để lại 2 con nhỏ bơ vơ. Con gái đầu 7 tuổi, bé trai mới 20 tháng.

Cứ tưởng như những ngày tháng đằng đẵng ở viện là sự thử thách ghê gớm của ông trời đối với cô giáo trẻ. Thế nhưng, ngày 7/10, một tin sét đánh đến với thầy và trò Trường THPT Thái Lão. Chiều hôm đó, cô giáo Tâm bị đau, phải nhập viện khẩn cấp.

Đến 23h thì chuyển biến xấu, đến 3h sáng 8/10 thì rơi vào hôn mê sâu, chết não. Đến 22h45’ ngày 8/10, cô vĩnh viễn không còn nữa... Diễn biến quá nhanh của sự việc khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cũng không kịp trở tay. Cô giáo Tâm được chẩn đoán qua đời vì bị viêm cơ tim cấp do virus.

Nhìn hình ảnh hai bé đội khăn tang, thỉnh thoảng nô đùa bên quan tài mẹ đặt giữa nhà, ai cũng rơi nước mắt....

Chồng cô, anh Lê Minh Tuấn bị sốc, lên cơn co giật, cắn vào lưỡi, phải vào cấp cứu tại Trung tâm Đột quỵ bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An. Lúc này, người thân lại phải chia đôi, một số vào viện chăm anh Tuấn, một số đưa cô giáo Tâm về nơi an nghỉ cuối cùng...

Cô giáo Tâm qua đời đột ngột để lại hai con thơ và người chồng đang cấp cứu khiến nhiều người xót thương, không cầm được nước mắt. Thầy Phan Trần Hải - Hiệu trưởng Trường THPT Thái Lão buồn bã: “Cô Nguyễn Thị Tâm là người giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, là cán bộ đoàn năng nổ và đầy triển vọng. Thế nhưng, cuộc đời của cô lại quá éo le, nghịch cảnh.

Hiện nay, hai con của cô đang bơ vơ, chồng đang cấp cứu tại bệnh viện. Gánh nặng nợ nần những năm liên tục nằm viện đến nay vẫn chưa trả hết, ngôi nhà đang ở cũng đã phải cầm cố. Các con của cô Tâm đang rất cần sự chung tay của cộng đồng và xã hội".