Đầu năm đừng quên đặt 5 loại cây nghe tên rất mỹ miều này trên bàn làm việc để tài lộc vào như nước

Cây cảnh đặt trên bàn làm việc không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn mang đến may mắn tài lộc và thăng tiến trong công việc. Một số loại cây cảnh phong thủy bàn làm việc dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được loại cây cảnh phù hợp với không gian làm việc của mình:

1. Cây trầu bà đế vương đỏ

Cây trầu bà đế vương đỏ có tốc độ sinh trưởng nhanh. Cây chịu bóng bán phần hoặc hoàn toàn, thích hợp trồng làm cây trang trí nội thất.

Chiều cao cả cây và chậu từ 30-50 cm, phù hợp trang trí quầy kệ, bàn làm việc, bàn khách, bàn trà, kệ cửa sổ,…

2. Cây bao thanh thiên

Đúng với cái tên của nó cây bao thanh thiên cho ta thấy một loài cây vừa có phần gần gũi vừa xa lạ, cây bao thanh thiên vừa mang sự sang trọng vừa mang phần gần gũi dễ chịu, thân cây màu trắng hồng kết hợp cùng hệ thống lá bo góc nhọn tạo nên một chỉnh thể vươn cao, nếu cây cảnh phong thủy bàn làm việc này được đặt bên góc trái hay giữa của bàn làm việc, không những công việc của bạn thuận lợi mà vấn đề thăng tiến của bạn cũng vô cùng rộng mở.

3. Cây bạch mã hoàng tử

Cây bạch mã hoàng tử là loại cây chịu bóng tốt. Cây mọc bụi vì cây con thường đâm chồi từ thân cây mẹ. Lá xanh, thân và cuốn lá màu trắng. Tán lá lớn. Gân và bẹ lá cây bạch mã hoàng tử màu trắng tạo nên điểm thu hút dễ nhớ. Cây trồng trong chậu rất đẹp. Dùng trang trí trong nhà, văn phòng rất phù hợp.

Với kích thước bụi cây nhỏ từ 15 – 25 cm thường được chọn trồng vào những chậu nhỏ để trang trí trên bàn hoặc cửa sổ.

4. Cây ngô đồng

Có thể nói đây là loại cây cảnh vô cùng hữu dụng tại công sở hay trang trí nhà, nó không chỉ là thú chơi tao nhã của những tay chơi cây hoa cây cảnh có tiếng mà rất nhiều người không biết trong những loại cây cảnh phong thủy bàn làm việc thì cây ngô đồng này nếu được đặt trên bàn sẽ hút tài lộc về cũng như cho cuộc sống của bạn may mắn sum vầy. Cây ngô đồng được bo quanh bởi các tán lá to rộng bên dưới có một trụ củ như một bình to vững chãi giống như những tài lộc của bạn sẽ luôn được cất giữ vững vàng.

5. Cây cung điện vàng

Cây chịu bóng bán phần hoặc hoàn toàn, thích hợp làm cây nội thất. Nhân gống dễ dàng từ tách bụi. Nhu cầu nước trung bình, ưa khí hậu mát ẩm.

Cây cung điện vàng rất thích hợp bài trí trong nhà, nơi ít ánh sáng và trong môi trường máy lạnh. Bạn không cần phải tốn nhiều thời gian để chăm sóc và sẽ luôn có cảm giác thư thái khi nhìn cây phát triển mỗi ngày.

*Bài chỉ mang tính chất tham khảo

Tác giả: Lily (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội