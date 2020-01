Đầu năm du khách nô nức đi lễ đền Quang Trung

Dịp đầu xuân năm mới hàng năm, đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết là một trong những địa điểm có đông du khách thập phương tìm về ở Nghệ An. Người dân đi lễ đền Quang Trung đầu năm với mong muốn tìm được sự bình an, gạt bỏ đi những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong những may mắn, sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới.

Du khách vãn cảnh Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết.

Đầu xuân năm mới, người dân náo nức đi lễ đền, chùa, du xuân, tạo thành nét đẹp văn hóa tâm linh.

Rất đông du khách tấp nập vào đền làm lễ và vãn cảnh.

Theo phong tục, đi lễ chùa, đền đầu năm mới để cầu bình an và may mắn.

Ai nấy đều thành tâm, cầu mong cho người thân trong gia đình dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Du khách ghi công đức tại đền thờ Quang Trung.

Sau khi làm lễ, nhiều người cho con xin chữ đầu xuân.

Một ông đồ trẻ đang cho chữ.

Xin sớ cầu an đầu năm - nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Viết sớ cầu may.

Phút rảnh rang trong khi chờ người dân xin sớ cầu may.

Tranh thủ lựa chọn vài món đồ lưu niệm trong ngày đầu tiên đi lễ đền, chùa.

Các gia đình vãn cảnh đền thờ Quang Trung và tranh thủ chụp ảnh vào dịp đầu xuân mới.

Một em bé ngồi tạo dáng cho mẹ chụp ảnh.

