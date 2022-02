Đấu giá thành công lô đất nhà văn hoá phường, trường mầm non Cửa Nam

Hôm nay (25/2), thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Nghệ An (Trung tâm Đấu giá Nghệ An) cho biết, hôm qua (24/2), cơ quan đã tổ chức phiên đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với Khu đất trụ sở Nhà Văn hóa phường Cửa Nam và Trường mầm non Cửa Nam, tại số 85, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tổng mức giá khởi điểm là hơn 46,8 tỷ đồng được dừng làm đất ở.

Giá trị tài sản trên đất trả tiền một lần là gần 2 tỷ đồng. Mỗi bước giá là 5%, tương ứng hơn 2,3 tỷ đồng. Hình thức đấu giá được lựa chọn bằng cách bỏ phiếu gián tiếp; phương thức đấu giá trả giá lên.

Người tham gia đấu giá sau khi điền đầy đủ thông tin vào đơn xin tham gia đấu giá, tờ phiếu trả giá (giá thấp nhất phải bằng giá khởi điểm), nộp đơn và tiền đặt trước. Phiếu trả giá, đơn đăng ký được người tham gia đấu giá bỏ vào phong bì niêm phong và bỏ vào thùng phiếu đặt tại Trung tâm Đấu giá Tài sản Nghệ An.

Kết quả kiểm phiếu và công bố trúng đấu giá, tổng số phiếu thu vào theo số liệu tổng hợp của tổ thư ký tại buổi công bố giá là 11 phiếu, trong đó số phiếu hợp lệ là 6 phiếu và số phiếu không hợp lệ 5 phiếu.

Người có phiếu giá hợp lệ và trả giá cao nhất là ông Võ Hồng Quảng với mức giá là hơn 56,2 tỷ đồng là người trúng đấu giá, cao hơn mức giá khởi điểm là gần 10 tỷ đồng. Ông Quảng có nghĩa vụ phải nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá theo quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, ông Quảng phải thực hiện các thông số quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định.

Tác giả: Bảo An

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn