Đấu giá quyền khai thác khoáng sản 30 khu vực mỏ ở Nghệ An

Một điểm khai thác cát trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Văn Dũng

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định về việc phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Theo đề nghị của Sở TN&MT tại công văn số 4126/STNMT-KS ngày 15/7/2022, UBND tỉnh Nghệ An quyết định phê duyệt tiền đặt trước cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 30 khu vực khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Cụ thể, Mỏ đất núi Rắng tại xã Nghĩa Bình và xã Nghĩa Lợi, huyện Nghĩa Đàn có tổng diện tích 42ha, với số tiền đặt trước để đấu giá hơn 1,34 tỷ đồng; Mỏ đất Đồng Trổ 2 tại xóm Đồng Trổ, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành có tổng diện tích 18,23ha (tiền đặt trước 585 triệu đồng); Mỏ đất núi Đá Đánh tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương có diện tích 17,65ha (567 triệu đồng); Mỏ đất Tân Long tại xã Tân Long, huyện Tân Kỳ có diện tích 16,3ha (524 triệu đồng); Mỏ đất xã Nghĩa Mai tại xã Nghĩa Mai, huyện Nghĩa Đàn có diện tích 27,4ha (880 triệu đồng); Mỏ cát sỏi Nghĩa Bình tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ có diện tích 12,72ha (571 triệu đồng)…

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở TN&MT chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An về chủ trương đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đối với các khu vực mỏ đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Sở TN&MT Nghệ An đã chủ động rà soát, phối hợp với các địa phương lựa chọn được 30 khu vực mỏ đủ điều kiện đưa ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Trên cơ sở đó, Sở TN&MT Nghệ An đã có báo cáo UBND tỉnh, đề xuất ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2022. Trong số 30 khu vực mỏ có 25 khu vực mỏ đất san lấp; 4 khu vực cát, sỏi xây dựng và 1 khu vực đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói.

Việc tổ chức đấu giá tổ chức thực hiện đấu giá dự kiến chia thành 2 đợt (đợt 1 tổ chức đấu giá các khu vực đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn các huyện/thị xã: Con Cuông, Anh Sơn, Tân Kỳ, Yên Thành, Quỳnh Lưu và Thái Hòa; đợt 2 tổ chức đấu giá các điểm mỏ còn lại).

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn