Dấu ấn thu hút FDI ở Nghệ An - Bài 1: Loạt dự án FDI tỷ đô

Theo Ban quản lý KKT Đông Nam (Nghệ An), trong năm 2021, Ban này đã tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 5 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký hơn 407 triệu USD. Ngoài ra, còn có 4 dự án FDI được điều chỉnh tăng vốn hơn 47,16 triệu USD. Tính chung tổng vốn FDI được đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 454,16 triệu USD, đạt 137% so với kế hoạch 330 triệu USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2020. Tính lũy kế đến ngày 25/3/2022, KKT Đông Nam, các KCN tỉnh Nghệ An đã thu hút được 261 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư 84.520,88 tỷ đồng (tương đương 3,65 tỷ USD). Trong đó, có 52 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 1,74 tỷ USD.