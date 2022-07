Dấu ấn Phật giáo trong căn biệt thự của diễn viên Việt Trinh

Việt Trinh cho biết, chị thỉnh bức tượng này từ chùa Non Nước về nhà riêng sau khi tham gia bộ phim Duyên trần thoát tục. Chị có thói quen trước và sau khi đi làm về đều tới lễ tại tượng Phật này để cầu xin sự bình an, may mắn.