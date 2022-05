Đặt bình hoa ở 5 vị trí này trong nhà may mắn nhân đôi, tiền bạc đầy két

Đặt ở vị trí tài vị

Vị trí tài vị là vị trí chéo giữa cửa chính và phòng khách. Đây là vị trí vượng khí thường được sử dụng nhất trong nhà, có quyết định lớn đến tiền bạc, sự nghiệp của tất cả thành viên trong gia đình.

Đây cũng là nơi gió vào và tụ nhiều vượng khí nhất trong nhà, tức là nơi thu hút được nhiều của cải nhất. Do đó, nó được coi là vị trí may mắn. Đặt bình hoa ở vị trí Tài vị có thể thu hút tài lộc, may mắn thịnh vượng, hóa giải âm khí, tà khí cho ngôi nhà của bạn.

Đặt ở vị trí ngũ hành Thủy

Ngũ hành của hoa cỏ thường là Mộc, nếu đặt ở vị trí ngũ hành thuộc Thủy hoặc bên cạnh các vật dụng thuộc Thủy như bình nóng lạnh, máy tạo ẩm, bể cá, bình nước…sẽ đem lại may mắn cho gia đình.

Theo ngũ hành thì Thủy sinh Mộc. Vì vậy, đặt bình hoa gần những đồ vật hoặc vị trí thuộc ngũ hành Thủy trong nhà có thể cải thiện tài vận cho gia đình, ăn nên làm ra, kiếm tiền dễ dàng. Tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt như ý muốn của bao người.

Đặt ở vị trí ngũ hành Hỏa

Cũng theo ngũ hành Mộc Hỏa tương sinh vì vậy đặt bình hoa cạnh các vật dụng thuộc Hỏa như bếp lửa, tủ lạnh, máy tính, tivi và các đồ điện,… sẽ giúp gia chủ giàu có, thịnh vượng, có quý nhân phù trợ.

Đặt ở vị trí trung hòa

Một số gia đình vì diện tích nhà nhỏ nên khi bố trí nội thất khó tránh khỏi xung khắc giữa Thủy và Hỏa. Chẳng hạn đặt máy tạo ẩm ở gần máy tính, đặt bể cá gần tivi,… Điều này ít nhiều gây nên xui xẻo cho gia đình.

Nếu đặt một bình hoa ở giữa 2 đồ vật đó thì có vai trò lưu thông và chuyển hóa, làm cho các luồng khí vốn xung khắc sẽ trở nên hài hòa, có lợi cho sự yên ấm của gia chủ và sự ổn định của tài lộc trong nhà, đây chính là vị trí đặt bình hoa trong nhà may mắn cho tài lộc mà ít người để ý tới.

Đặt ở vị trí hợp tuổi

Nếu đặt bình hoa theo mệnh gia chủ thì, bạn nên chú ý những điều sau:

Đối với gia chủ mệnh Mộc nên đặt bình hoa ở hướng Bắc để mang đến may mắn, đặt ở hướng Đông để mang lại sự thịnh vượng, hỗ trợ tài vận.

Đối với gia chủ mệnh Hỏa nên đặt bình hoa ở hướng Bắc để tạo ra may mắn, đặt ở hướng Nam để trấn an tinh thần, ăn nên làm ra.

Đối với gia chủ mệnh Thổ nên đặt bình hoa ở hướng Nam để tăng vận may, tránh xa được sự thất thoát trong đường tài lộc.

Đối với gia chủ mệnh Kim nên đặt bình hoa ở 4 góc nhà để trấn trạch, giúp sản sinh ra may mắn, giảm thất thoát tiền bạc.

Đối với gia chủ mệnh Thủy nên đặt bình hoa ở 4 góc nhà để trấn trạch, thúc đẩy tài vận.

Còn nếu đặt bình hoa theo tuổi, gia chủ nên tham khảo dưới đây:

Nếu gia chủ có tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì nên bài trí bình hoa ở hướng chính Đông.

Nếu gia chủ có tuổi Thân, Tý, Thìn thì nên bài trí bình hoa ở hướng chính Tây.

Nếu gia chủ có tuổi Tỵ, Dậu, Sửu thì nên bài trí bình hoa nằm ở hướng chính Nam.

Nếu gia chủ có tuổi Hợi, Mão, Mùi thì nên bài trí bình hoa ở hướng chính Bắc.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý một điều rằng ở các hướng này, để mang lại thêm nhiều tài lộc và may mắn thì đối với người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu, bạn nên cắm 9 bông hoa trong bình.

Với người tuổi Thân, Tý, Thìn thì bạn nên cắm 7 bông hoa. Người tuổi Hợi, Mão, Mùi nên đặt 6 bông hoa trong bình. Cuối cùng, đối với người tuổi Dần, Ngọ, Tuất thì việc cắm 2 bông hoa trong bình là thích hợp nhất.

