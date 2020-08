Đập Tam Hiệp chịu đợt lũ khủng khiếp nhất từ năm 2003

Tờ China Daily dẫn dự báo của Ủy ban Thủy Lợi Xương Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, dòng chảy vào hồ chứa Tam Hiệp dự kiến đạt hơn 74.000 m3/giây, sau khi các trận mưa lớn nối tiếp nhau tấn công các vùng thượng nguồn.

Theo China Daily, các nhà chức trách đã ghi nhận đợt lũ thứ 5 trong năm 2020 xảy ra ở thượng nguồn Dương Tử, con sông dài nhất ở Trung Quốc, từ ngày 17/8.

Đập Tam Hiệp xả nước hôm 14/8. Ảnh: Tân Hoa xã.

Đập Tam Hiệp nằm chắn ngang dòng Dương Tử ở địa bàn tỉnh Hồ Bắc là một hệ thống kiểm soát nước đa chức năng. Công trình dài hơn 2,3km và cao 185m này được khen ngợi đã làm tốt vai trò điều tiết dòng chảy trong các đợt lũ vừa qua.

Ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh, các nhà chức trách đã phải ban cảnh báo lũ mức cao nhất trong thang 4 cấp độ.

Từ đầu năm nay, Trung Quốc hứng chịu nhiều đợt mưa lũ kỷ lục khiến hơn 200 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại kinh tế vào khoảng 25 tỷ USD.

Tác giả: Thanh Hảo

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net