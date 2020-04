Đập lợn gửi tặng 14 triệu chống dịch Covid-19, “cậu bé xương thủy tinh” Trần Văn Hà đang viết tiếp câu chuyện cổ tích

Đó là một câu chuyện hết sức đặc biệt, cảm động, khiến bao người phải rưng rưng. Có những giọt nước mắt hạnh phúc đã khẽ rơi xuống trước sự nhân văn của một tấm lòng cao cả. Anh Trần Văn Hà (30 tuổi, Quỳ Hợp, Nghệ An), người đã sống chiến đấu với bệnh xương thủy tinh tới “sức tàn, lực kiệt”. Với một mong mỏi duy nhất, đó là dịch bệnh sớm được đẩy lùi, Việt Nam sẽ chiến thắng “giặc dịch Covid-19”, cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Thay vì ngồi một chỗ lo lắng, trăn trở, hay than phiền về tình hình dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi “hướng về tuyến đầu chồng dịch Covid-19”, hai vợ chồng anh Hà đã quyết định “mổ lợn tiết kiệm”, gửi tặng tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An số tiền gần 14 triệu đồng.

Nói về việc làm này, anh Hà tâm sự: “Đại dịch đã thật sự có ảnh hưởng lớn tới người dân cả về kinh tế lẫn tinh thần. Không riêng Việt Nam mình, mà ngay cả thế giới, nhiều cường quốc cũng đang phải chao đảo trước đại dịch Covid-19. Cuộc sống của người dân, như gia đình mình cũng bị đảo lộn, kinh tế vốn khó khăn nay càng khó khăn hơn, bởi chúng ta đang phải tạm gác mọi việc, thực hiện tốt chủ trương chung của Chính phủ, hạn chế ra khỏi nhà để phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Hưởng ứng lời kêu gọi, chung sức chung lòng hướng về “tiền tuyến chống dịch Covid-19”, hai vợ chồng tôi dù kinh tế không có dư giả, dù khó khăn phía trước vẫn còn ngổn ngang, nhưng cũng gác lại nỗi lo ấy, quyết định "đập con lợn" đã tiết kiệm được trong hơn hai năm qua, tính ra được gần 14 triệu đồng. Cả hai vợ chồng quyết định gửi toàn bộ số tiền đó, ủng hộ tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An. Tôi chỉ nghĩ rằng, trong khi cả đất nước đang gồng sức chống đại dịch, thì những việc làm tuy nhỏ ấy của vợ chồng tôi cũng có thể góp thêm chút “sức lực” cho công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống nhân dân trở lại bình thường. Việc làm đó cũng là niềm vui, hạnh phúc của vợ chồng tôi”.

Đón nhận tấm lòng của vợ chồng anh Hà, nhiều Bác sỹ công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An đã không kìm được nước mắt, cảm phục. Do biết hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Hà rất khó khăn, anh Hà mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, vừa mới lấy vợ, sinh con chưa được bao lâu nên cuộc sống cũng hết sức vất vả. Ban đầu, phía bệnh viện cũng chỉ muốn trao đổi, ghi nhận về tấm lòng mà hai vợ chồng đã hướng về công tác phòng chống dịch bệnh. Nhưng trước sự kiên quyết từ anh Hà, Bệnh viện đã đồng ý tiếp nhận toàn bộ số tiền hỗ trợ đó.

Chia sẻ cảm xúc về hành động, tấm lòng lớn của “cậu bé xương thủy tinh” Trần Văn Hà, chị Đồng Thị Khánh Hòa – Trưởng phòng Điều dưỡng, Tổ phó Tổ công tác xã hội Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An viết: “Tôi đã bật khóc khi em đi từ Quỳ Hợp xuống, vợ chồng em Trần Văn Hà 30 tuổi - Lô Thị Giang ở Khối I - thị trấn Quỳ Hợp - Nghệ An nhất quyết gửi Tổ công tác xã hội bệnh viện 13.928.000 đồng (Mười ba triệu chín trăm hai tám ngàn đồng) số tiền mà hai vợ chồng hai em tiết kiệm được. Em kém may mắn vì em mắc bệnh xương thủy tinh, chúng tôi chỉ muốn ghi nhận tấm lòng em là đủ. Nhưng em nói: "Cho gia đình cháu xin góp một chút cùng bệnh viện chống dịch Covid, mong bệnh viện nhận cho gia đình cháu vui lòng!" Cảm ơn con - cho dì gọi vậy nhé. Trân quý và trân trọng”.

Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng anh Trần Văn Hà chia sẻ, hướng về cộng đồng. Trong cuộc sống thường ngày, “cậu bé xương thủy tinh” Trần Văn Hà có lẽ khiến nhiều người phải nể phục, dù bệnh tật, cuộc sống khó khăn nhưng vợ chồng anh lại có “tấm lòng bồ tát”. Luôn sẵn sàng chung tay, chia sẻ với những hoàn cảnh bệnh tật, khó khăn khác trong cộng đồng.

"Cậu bé xương thủy tinh" Trần Văn Hà (ngồi ghế) cùng vợ Lô Thị Giang (áo đen) chụp ảnh lưu niệm cùng các y bác sỹ, trao gửi số tiền gần 14 triệu đồng tới Bệnh viện Tây Bắc Nghệ An

Thông qua các kênh thông tin, vợ chồng anh cũng đã quyên góp, trao nhiều món quà thiện nguyện thiết thực tới nhiều hoàn cảnh gặp trắc trở trong cuộc sống. Dù tật nguyền, nhưng anh Hà luôn nỗ lực, không bao giờ chùn bước trước khó khăn, trước bão giông cuộc đời. Trải qua bao nhiêu “nghề cầm tay” kiếm cơm trên chính sức lực, trí tuệ của mình, hai vợ chồng vẫn gắng gượng vượt qua sự khó khăn thường nhật. Ở con người ấy luôn tồn tại sự kiên cường, nghị lực phi thường, tàn nhưng không phế, khiến bao người biết đến cũng phải nể phục.

Nói về công việc hiện tại để bảo đảm cuộc sống, anh Hà cho biết, trước đây anh có cưu mang thêm vài hoàn cảnh khó khăn khác, rồi cùng nhau mở điểm đổi ga nấu, giờ sức khỏe yếu, với lại học được nghề liên quan tới lĩnh vực công nghệ nên phần lớn anh dành thời gian cho việc xử lý các tình huống như lấy lại tài khoản bị đánh cắp, nhận bảo mật mạng xã hội Facebook…

Do anh làm rất tốt nên nhiều người đã tìm tới anh để “nhờ gỡ khó”. Và cứ mỗi khi xử lý được công việc thì người ta lại trả công xứng đáng cho công sức, trí lực anh bỏ ra. Cũng nhờ đó mà ngoài có tiền cho sinh hoạt hằng ngày, hai vợ chồng cũng cố gắng tích cóp, tiết kiệm bằng việc “bỏ lợn” phòng khi khó khăn, bất trắc.

Tấm lòng của “cậu bé xương thủy tinh” Trần Văn Hà thật sự rất đáng được hoan nghênh, ghi nhận như một tấm gương sáng. Trong cơn hoạn nạn, đại dịch đang đe dọa tới sức khỏe của cả cộng đồng, đất nước, dù khó khăn nhưng vẫn sẵn sàng sẻ chia, chung sức một cách thiết thực, hướng về “tiền tuyến” để thêm sức mạnh chống lại dịch bệnh, sớm đẩy lùi bệnh tật.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: Báo Pháp luật & Dân sinh