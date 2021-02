Đào Tết ở Nghệ An tăng giá vì “khan” hàng do nguồn cung sụt giảm

Những ngày cận Tết nguyên đán, trên khắp các con đường TP Vinh, Nghệ An, các chỗ trống đều được tận dụng để các hộ kinh doanh bày bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết với đủ các chủng loại, màu sắc, đâu đâu cũng rộn ràng cảnh người bán, kẻ mua. Đặc biệt tại những “phố đào” nơi những “nàng xuân” từ mọi miền đổ về phục vụ Tết.

Dọc tuyến quốc lộ 46 trở thành “phố đào” khi các “hàng” từ mọi nơi đổ về với những cửa hàng dã chiến được dựng để bày bán phục vụ Tết.

Năm nay thời tiết thuận lợi nên đào được mùa, hoa, nụ nhiều, dự kiến sẽ bung nở vào đúng những ngày Tết nguyên đán. Từ các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Hà Nội… hay những huyện miền núi phía tây xứ Nghệ đào được các hộ kinh doanh “tuyển” để phục bán đã đổ bộ về TP Vinh.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đào từ Lào dường như không có, nguồn từ các tỉnh phía bắc cũng hạn chế vì thế thị trường đào Tết ở Nghệ An rơi vào cảnh khan hàng. Thêm vào đó, tâm lý e ngại của người buôn nên dù đẹp nhưng đào được đưa về ít hơn những năm trước.

“Nếu như những năm trước chúng tôi đưa đến 3 – 4 xe đào về nhưng năm nay chỉ có 1 xe. Hầu hết ai cũng lo, thậm chí có người năm nay nghỉ không buôn, thêm vào đó giá từ đầu nguồn cũng tăng khiến nhiều người không dám bỏ ra số tiền lớn để đưa đào về. Giá cũng cao hơn nhiều so với các năm nhưng đổi lại đào đẹp và đáng đồng tiền bát gạo”, anh Hải một hộ kinh doanh đào bên quốc lộ 46 chia sẻ.

Năm nay thời tiết thuận lợi, đào được mùa nụ rất nhiều.

Dọc tuyến quốc lộ 46, chạy qua địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh nơi những làng hoa cây cảnh lâu đời nức tiếng xa gần “đóng đô”. Hai bên đường, hàng loạt cửa hàng dã chiến được dựng lên để chưng những cành đào từ mọi miền đổ về phục vụ người chơi. Những chuyến xe chở đào với đủ các chủng loại, thế, kích thước, màu sắc được đưa về, bày bán.

Theo nhiều hộ kinh doanh tại đây, năm nay đào đẹp, nụ nhiều và được “tuyển” rất kỹ, đào ở xa khi đi mua cũng được lựa từ các nhà vườn, chứng thực nguồn gốc xuất xứ.

“Nếu năm trước cành này chỉ khoảng tầm 3 triệu, thì năm nay chúng tôi phải bán hơn 4 triệu mới có lời, vì chi phí vận chuyển, giá mua tại vườn cũng cao hơn. Tuy nhiên, năm nay đào rất nhiều nụ, nếu thời tiết cứ giữ như thế này thì hoa sẽ bung nở đúng vào những ngày Tết, vì thế khách cũng rất ưng và sẵn sàng chi tiền để thỏa đam mê”, anh Tú chia sẻ.

Đào được “tuyển” rất kỹ nên dù giá có cao vẫn hút khách.

Dọc tuyến đường cảnh mua bán tấp nập, nhiều vị khách khó tính dạo quanh các vườn đào để “tuyển” được một “nàng xuân” thật ưng ý. Tại gian hàng bày bán rất nhiều gốc đào bích đang lung linh khoe sắc, chủ cửa hàng quê ở Đà Nẵng cho biết, giá mỗi gốc đào giao động từ 6 – 15 triệu đồng tùy và thế, tuổi đời, kích thước.

Trong đó có một gốc đào có hoa 5 cánh tượng trưng cho may mắn, gốc đào này là sản phẩm đầu tiên được ghép thử. Anh cũng rất tâm đắc khi mua được gốc đào này về bán, anh mong muốn bán được cho người thực sự có đam mê.

Nguồn cung sụt giảm khiến thị trường đào Tết ở Nghệ An trở nên “khan hàng” vì thế giá các “nàng xuân” cũng cao hơn so với những năm trước.

Tết cận kề, lượng khách đổ về các “phố đào” càng nhiều hơn để “tuyển” cho mình một “nàng xuân” đẹp nhất chưng Tết, không khí mua bán càng thêm tấp nập, rộn ràng.

“Năm nay tôi thấy đào đẹp, nụ nhiều, khỏe rất đẹp, dù có đắt hơn các năm trước nhưng tôi vẫn cố gắng để mua một cành về chưng trong gia đình, bởi Tết đến thì phải có cành đào mới đúng nghĩa”, anh Hùng một vị khách ở TP Vinh chia sẻ.

Video: Lung linh những cành đào Tết, hàng khan giá cao vẫn hút khách:

Your browser does not support the video tag.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV