Đạo diễn phim hoạt hình “Tom & Jerry” qua đời

Theo Petr Himmel - người đại diện của Deitch, ông qua đời đêm 16/4 tại nhà riêng. Sự ra của ông khá đột ngột không rõ nguyên nhân đối với những người xung quanh.

Đạo diễn Gene Deitch.

Gene Deitch sinh ngày 8/8/1924 ở Chicago, sau đó đến sống ở Los Angeles (Mỹ). Ông bắt đầu sự nghiệp như họa sĩ bản vẽ máy bay.

Sau khóa huấn luyện thành phi công thất bại do sức khỏe, nghệ sĩ chuyên tâm vào ngành hoạt họa, đạo diễn, trở thành giám đốc sáng tạo hãng hoạt hình Terrytoons. Sau đó, ông thành lập hãng riêng - Gene Deitch Associates, Inc. - ở New York (Mỹ).

Ông đã đạo diễn 13 tập phim của bộ phim hoạt hình được vô vàn thiếu nhi yêu thích là "Tom và Jerry" cho hãng MGM từ năm 1961 đến 1962.

Ông nhận định 2 nhân vật hoạt hình kinh điển này có nhiều nét tương đồng với David và Goliath. Câu chuyện cũng phản ánh việc kẻ nhỏ bé hơn có thể chiến thắng hoặc sống sót để tiếp tục chiến đấu.

Trong suốt quá trình thực hiện loạt phim hoạt hình này, vị đạo diễn để để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả và nhiều người coi ông chính là người viết nên tuổi thơ cho họ.

Tom và Jerry.

Ngoài ra, nghệ sĩ được nhớ đến khi phát triển các series hoạt hình "Popeye". Bộ phim "Munro" của ông đã giành giải Oscar cho Phim hoạt hình ngắn hay nhất năm 1960. Ông cũng đã được đề cử cho giải thưởng này 2 lần vào năm 1964 cho tác phẩm "Here’s Nudnik" và "How to Avoid Friendship".

Tác giả: Chí Tâm

Nguồn tin: Báo Công lý