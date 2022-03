Danh tính nam thanh niên ngồi trên xe ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất nói "cho cá ăn nè"

Đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên ngồi trên xe bán tải, cầm nhiều cọc tiền rải xuống đất ở đường Lê Văn Một, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới đây gây xôn xao dư luận.

"Ông bà ta nói, muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo. Mình muốn giàu thì nuôi đất", nam thanh niên mặc vest nói trong đoạn clip. Sau đó, người này cầm túi đựng nhiều cọc tiền mở ra nói "trong đây là đồ ăn", rồi ném các xấp tiền nhiều mệnh giá khác nhau xuống đất và nói "cho cá ăn nè".

Your browser does not support the video tag.

Clip thanh niên ngồi trên ô tô ném nhiều cọc tiền xuống đất (nguồn: Báo Người lao động)

Ông Trần Phước Vinh (Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đất Đỏ) thông tin trên VnExpress, nam thanh niên trên là Nguyễn Minh Luân, làm nghề môi giới bất động sản. Đoạn video được quay tại khu đất nông nghiệp rộng hơn 21.000 m2 của người phụ nữ địa phương. Khu đất được người này ủy quyền cho một thanh niên ở tỉnh Đồng Nai thực hiện thủ tục tách thành 41 thửa.

Cũng theo nguồn trên, vị lãnh đạo thị trấn cho biết, vào đầu năm nay chính quyền phát hiện các con đường đá dăm được mở trái phép trên khu đất nên đã mời người được ủy quyền lên làm việc, buộc trả lại hiện trạng ban đầu. Nguyễn Minh Luân là người đăng tin, rao bán đất và làm đường trái phép. Dù nhà chức trách đã mời lên làm việc nhưng nam thanh niên này không hợp tác.

Tuổi trẻ trước đó cho hay, khu đất thanh niên rải tiền "cho đất ăn" do bà Nguyễn Thị Th. đứng tên. Một lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói với nguồn này, việc bà Th. xin và được tách thửa đúng theo quy định. Khu đất không có tranh chấp, không bị kê biên, được quy hoạch là đất nông nghiệp.

Thế nhưng, thực tế khu đất của bà Th. không được canh tác nông nghiệp mà có dấu hiệu bị chủ đất phân lô, bán nền, sử dụng sai mục đích. Có người đã đổ lớp sỏi đá mỏng để hình thành 4 tuyến đường tại đó.

Giới chức thị trấn Đất Đỏ và chi nhánh Văn phòng đăng ký sử dụng đất huyện Đất Đỏ đã đo đạc, kiểm tra hiện trạng để xử lý hành vi vi phạm của chủ khu đất.

Liên quan tới hành vi rải tiền xuống đất của nam thanh niên, luật sư Trần Hoàng Hải Phong (Văn phòng luật sư Trần Vân Linh, Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định trên tờ Lao động, theo nội dung của video được đăng tải trên mạng xã hội, người này có thể đã vi phạm khoản 1 điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, nhưng phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ các hành vi.

Nếu những hành vi này gây phản cảm hoặc vi phạm về thuần phong mỹ tục, tuyên truyền, quảng bá thông tin sai sự thật, thanh niên có thể bị phạt vi phạm hành chính với khung phạt vi phạm hành chính từ 10 – 30 triệu đồng.

Cũng theo luật sư Phong, pháp luật cũng quy định nghiêm cấm hủy hoại đồng tiền bằng bất kỳ hình thức nào. Nếu việc rải tiền mà làm tiền mất đi giá trị sử dụng, rách, biến dạng... thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt hành chính từ 10 - 15 triệu đồng theo quy định.

Để có căn cứ xử phạt, cần phải có kết luận của cơ quan chức năng và làm rõ được hành vi của nam thanh niên này có vi phạm pháp luật hay không.

Ảnh cắt từ clip

Nhiều cọc tiền được nam thanh niên quăng rải xuống đất.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị