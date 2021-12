Đánh sập nhiều đường dây cờ bạc dùng tên ảo, sim rác

Ngày 17/12, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây sử dụng mạng xã hội để tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá.

Đối tượng cầm đầu là Trần Văn Hải (SN 1991), trú tại thôn Hải Đông, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân. Trong thời gian dài, Hải cùng với 9 đối tượng khác, sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Messenger... để tổ chức ghi số lô, số đề, cá độ bóng đá. Sau mỗi lần thực hiện, các đối tượng thường xuyên xóa tin nhắn, thay đổi số thuê bao di động nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Từ khi hoạt động cho đến khi bị bắt, nhóm đối tượng trên đã giao dịch đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng. Trong đó, số tiền giao dịch để đánh bạc có ngày lên tới hơn 120 triệu đồng.

Nhóm đối tượng đánh bạc bị bắt giữ trên địa bàn.

Trước đó, đầu tháng 12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các đơn vị Kỳ Anh, Can Lộc và Lộc Hà, đồng loạt tiến hành bắt giữ 40 đối tượng có liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do Nguyễn Vũ Lợi (SN 1986), trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh; Võ Thị Linh (SN 1989) và Từ Thị Nga (SN 1987), cùng trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cầm đầu. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 63 điện thoại di động, 5 ôtô; 17 thẻ ATM, 3 máy tính bảng, 6 sổ ghi chép và trên 610 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trong đường dây đánh bạc rất tinh vi, mọi hoạt động giao dịch ghi số lô, số đề của các đối tượng chủ yếu thực hiện qua tin nhắn điện thoại và các trang mạng xã hội. Việc nhận và chuyển bảng ghi lô đề các đối tượng đều sử dụng sim rác, các tên ảo để giao dịch, sau đó tiền được thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Theo số liệu thống kê của cơ quan điều tra, mỗi ngày, số tiền giao dịch của các đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề này lên đến trên 500 triệu đồng. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố 26 đối tượng liên quan đến đường dây này.

Cùng với phương thức đánh bạc bằng ghi số đề, cũng thời gian này Công an huyện Lộc Hà phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Công an Thạch Hà và các đơn vị nghiệp vụ, phá thành công chuyên án đánh bạc, bắt giữ 10 đối tượng. Thu giữ 23 điện thoại di động, 2 két sắt, 10 thẻ ATM và hơn 430 triệu đồng tiền mặt và các tài liệu, đồ vật liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề. Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ tính riêng trong ngày 25/11, số tiền đánh bạc của các đối tượng trong đường dây này lên đến 500 triệu đồng.

Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, tội phạm đánh bạc trong thời gian vừa qua tiếp tục có những diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Các đơn vị nghiệp vụ, phòng ban của Công an tỉnh đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc có quy mô lớn.

Đặc biệt, thời điểm càng cận kề Tết Nguyên đán, tội phạm liên quan đến tệ nạn này dự báo ngày càng gia tăng nên Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đấu tranh, triển khai các biện pháp nhằm kìm giữ, ngăn chặn. Đặc biệt, gần đây tội phạm đánh bạc có chiều hướng lợi dụng mạng internet, công nghệ cao để mở rộng mạng lưới, phạm vi đánh bạc, kết nối với nhiều đối tượng trên địa bàn, hình thành nên các đường dây đánh bạc lớn, hoạt động kín kẽ và tinh vi, gây ra không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, truy vết. Nếu như trước đây, tội phạm đánh bạc thường chọn các địa bàn xa trung tâm, khu vực đồi núi để tổ chức đánh bạc thì hiện nay, xu hướng sử dụng mạng internet để đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, cá độ bóng đá có chiều hướng gia tăng.

Dự báo cho thấy, càng về cuối năm, tội phạm liên quan đến tệ nạn đánh bạc càng có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Tội phạm đánh bạc kéo theo không ít hệ lụy, không chỉ gây mất an ninh, trật tự mà còn khiến cho không ít gia đình tan nát, khuynh gia bại sản. Cùng với đó, phát sinh nhiều tệ nạn khác như trộm cắp tài sản, ma túy, cho vay nặng lãi, có ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng và thậm chí là đã có án mạng xuất phát từ chiếu bạc.

Ngày 15/12 vừa qua, phát động tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, cùng với việc tập trung đấu tranh mạnh và trấn áp kịp thời các băng, ổ nhóm tội phạm liên quan đến các lĩnh vực như hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường… thì Công an các đơn vị, địa phương đặc biệt lưu ý, tập trung đánh mạnh vào tội phạm liên quan đến tệ nạn đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức ghi số đề, cá độ bóng đá trên địa bàn.

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm đánh bạc, Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và vận động toàn thể nhân dân, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm nói chung và tội phạm đánh bạc nói riêng. Nhất là trong thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề.

Tác giả: Thiên Thảo

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân