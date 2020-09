Danh sách U17 Việt Nam: U17 SLNA ít gương mặt lên tuyển

Danh sách tập trung Đội tuyển U17 Việt Nam, Đợt 1, năm 2020 Thủ môn: Huỳnh Trần Bảo Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Lê Anh Tuấn (Thanh Hoá), Hồ Hoàng Nhân (Long An) Hậu vệ: Trần Ngọc Sơn, Nguyễn Hải Nam, Đỗ Minh Quang (PVF), Nguyễn Đức Anh (Hà Nội), Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Hồng Phúc (Viettel), Trương Thanh Nam (Thanh Hoá), Hồ Văn Cường, Đào Ngọc Tú (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Phi Hoàng (Đà Nẵng), Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Đăng Thọ, Phạm Thế Nam, Đặng Khánh Duy (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Lê Mạnh (Đồng Tháp) Tiền vệ: Võ Anh Quân (PVF), Đỗ Văn Chí (Viettel), Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hoá), Đinh Xuân Tiến (Sông Lam Nghệ An), Nguyễn Văn Khải (Phú Yên), Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Hùng Khang, Nguyễn Thái Quốc Cường (Hoàng Anh Gia Lai), Cao Hoàng Minh (Nutifood), Lê Cảnh Gia Huy (Sài Gòn), Đặng Văn Dương (Đồng Tháp) Tiền đạo: Tạ Việt Sơn, Khuất Văn Khang (Viettel), Nguyễn Văn Trường (Phú Thọ), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF), Trần Quốc Đạt (Thanh Hoá), Nguyễn Công Huy (Sông Lam Nghệ An), Trần Hữu Đăng, Nguyễn Quốc Việt (Hoàng Anh Gia Lai), Lê Quang Hiển (Nutifood).