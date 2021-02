Đánh ghen hút 600 nghìn người xem sau ít phút đăng tải: Vợ bị chồng bắt quả tang tại giường và diễn biến không tin nổi trong cuộc đối thoại

Đối với một số người, ngoại tình là cảm giác đem lại cho họ sự thăng hoa. Bởi lẽ những dư vị mới mẻ pha lẫn vụng trộm lúc nào cũng thật tuyệt vời. Họ quên đi mất thực tại rằng bản thân mình đã có gia đình và cần nghiêm túc trong việc hạn chế các mối quan hệ ngoài luồng.

Để rồi tới lúc mọi chuyện vỡ lở, sẽ thật khó xử nếu hai vợ chồng đối diện với nhau cùng nhân tình. Hậu quả lại giáng xuống cuộc hôn nhân mà người tổn thương nhất chắc chắn là những đứa con.

Một câu chuyện mới đây đang gây xôn xao cư dân mạng cũng liên quan tới nhận định kể trên. Theo đó, đoạn clip hot trên Tik Tok đã ghi lại cảnh người chồng bắt gian ngay tại trận vợ cùng nhân tình đang "trên giường".

Có lẽ anh chồng không muốn để lộ mặt vợ cũng như nhân tình nên camera chỉ ghi lại một phần thân người. Điều đáng nói trong clip đánh ghen có lẽ là màn đáp trả đầy hùng hồn của người vợ mặc dù bị bắt gian ngay tại trận.

Mở đầu đoạn video, người chồng nói rõ ràng: "Tiếng Trung anh không biết, anh sẽ cho người dịch, đúng không?(tình nhân là người Trung Quốc)".

Tuy nhiên, người vợ lại đanh giọng đáp trả: "Anh đừng nói gì hết cả. Tốt nhất là bỏ nhau".

Người vợ bị bắt gian tại trận tuyên bố bỏ chồng bỏ con nhưng lại phủ nhận ngay sau đó. (Nguồn: TikTok)

Chưa dừng lại ở đó, anh chồng còn thẳng thắn đưa ra cách giải quyết: "Bỏ nhau ấy gì? Em bỏ chồng bỏ con? Em muốn ở với nó? Được, quyết định thế nào?" và nhận lại câu đáp: "Được! Không cần nói nhiều!" từ phía vợ mình.

Sự ngang ngược của người vợ được đẩy lên cao trào khi chỉ vài giây trước, cô nàng nói quyết bỏ chồng bỏ con nhưng tới đoạn sau lại trình bày: "Em bỏ chồng chứ không bỏ con!".

Dường như bị vợ lấn át, anh chồng khảng khái vạch trần tội lỗi của vợ:

"Em ở với nó thì em định sống thế nào? Chồng với con em cũng sống với em như thế à? Em về em bảo là em cắt đứt với nó, em thấy có lỗi với con và chồng. Em hứa với bản thân không gặp gỡ nó nữa".

Về đoạn sau, khi người vợ chối bỏ chuyện "tòm tem" với trai ngoại quốc bằng lý lẽ "chỉ là chụp ảnh trên một cái giường thôi" thì người chồng đã kết thúc bằng lời sau cuối:

"Bây giờ anh cũng không muốn là vợ chồng mình bỏ nhau lại làm khổ con".

Đoạn clip đánh ghen trên hiện tại thu hút tới 600K lượt xem và theo dõi. Vẫn chưa biết cuối cùng hai vợ chồng sẽ giải quyết mâu thuẫn ra sao, nhưng theo nhiều cư dân mạng bình luận, hẳn là họ sẽ khó mà hạnh phúc về lâu về dài. Điều quan trọng là người vợ phải tự nhận thức sai lầm của mình, biết giữ gìn, bảo vệ tình cảm gia đình hơn. Nhất là khi một người chồng đã bắt gian ngay tại trận mà vẫn còn tha thứ và nói giọng bình tĩnh thì càng cần phải trân trọng.

Phụ nữ dễ tin, họ có thể vì vài lời đường mật của gã đàn ông khác mà quay lưng lại với chồng mình. Song đừng bao giờ quên bổn phận làm mẹ, một phần trong đó là giữ gìn mái ấm để con cái mình được lớn lên trong tình thương và sự hạnh phúc.

Tác giả: N.H

Nguồn tin: Pháp luật và bạn đọc