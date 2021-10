Đánh bom nhằm vào các thủ lĩnh Taliban, 44 người thương vong

Hãng tin TASS dẫn nguồn tin cho biết vụ đánh bom nhằm vào các thủ lĩnh Taliban và những người mới được phong trào này bổ nhiệm trong "nội các chính phủ Afghanistan lâm thời", đặc biệt là các đại diện Bộ Quốc phòng.

Đài Al-Jazeera cho hay ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương sau vụ nổ gần nhà thờ Hồi giáo Id Gah ở thủ đô Kabul. Lúc đó, Taliban đang tổ chức lễ cầu nguyện cho mẹ của ông Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của phong trào này, vừa mới qua đời.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Mujahid viết: "Vụ nổ xảy ra gần một đám đông khiến dân thường thiệt mạng" mà không thông báo có bao nhiêu nạn nhân.

Khói bốc lên sau vụ nổ gần nhà thờ Hồi giáo Id Gah ở thủ đô Kabul. Ảnh: Twitter

Theo đài Al-Jazeera, Taliban đã bắt giữ 3 nghi phạm trong vụ đánh bom. Thông tin trên mạng xã hội mô tả có một vụ nổ lớn xảy ra và lực lượng khẩn cấp gấp rút tới hiện trường.

Chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm vụ đánh bom.

Vào tối 3-10 (giờ địa phương), thủ đô Kabul cũng rung chuyển bởi nhiều vụ nổ khác và tiếng súng. Đài CNN tiết lộ dường như Taliban mở chiến dịch tấn công hang ổ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Truyền thông địa phương đăng tải hình ảnh ít nhất 2 vụ nổ lớn bên ngoài một khu chung cư. Taliban chưa lên tiếng về các vụ đánh bom này.

Trước đó, ngày 3-10, hơn 1.500 người ủng hộ Taliban tổ chức tuần hành ăn mừng chiến thắng ở thị trấn Kohdaman. Người được Taliban chỉ định là "bộ trưởng người tị nạn" Khalil Haqqani tuyên bố họ đã "đạt được mục tiêu của mình và cần bảo vệ nó".

Hơn một tháng kể từ khi giành quyền kiểm soát Afghanistan, Taliban đang phải đối mặt với hàng loạt mối đe dọa từ những kẻ thù trong nước.

Một vụ tấn công liều chết tại sân bay Kabul hồi tháng 8 và một loạt vụ đánh bom nhắm vào các thành viên Taliban ở TP Jalalabad, miền Đông Afghanistan do nhóm IS Khorasan (IS-K), chi nhánh IS tại Afghanistan, thực hiện đã làm nổi bật mối đe doạ chết người mà Taliban đang phải đối mặt.

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động