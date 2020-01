Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ

Cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh thành kính tưởng niệm trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên huyện Nam Đàn, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Người - vị lãnh tụ kính yêu của toàn dân tộc Việt Nam đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Tưởng nhớ, tri ân công lao của Đảng và Bác Hồ, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nguyện hứa sẽ tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, sẽ luôn phấn đấu xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; xứng đáng là LLVT trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh thắp hương lên phần mộ các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh, đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ; bày tỏ lòng tri ân, biết ơn sâu sắc trước công lao chiến đấu hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ để đất nước Việt Nam ngày hôm nay được hòa bình, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh nhà nguyện phát huy truyền thống cha anh, tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để tỉnh nhà phát triển kinh tế - xã hội.

Tặng quà chúc tết tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên.

Dịp này Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh đã tặng quà chúc tết cán bộ, nhân viên Khu di tích Kim Liên và Ban quản lý nghĩa trang Thành phố Vinh.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An