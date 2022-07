Đang trực chốt, chiến sĩ lao ra đường khống chế tên cướp

Ngày 6/7, đại diện Quân đoàn 4 cho Tiền Phong hay, đơn vị sẽ tổ chức khen thưởng cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt tên cướp, lấy lại được tài sản cho người dân nhằm động viên, nêu cao tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Theo thông tin từ Quân đoàn 4, trước đó khoảng 9h sáng ngày 2/7, cán bộ, chiến sỹ Đại đội 2, Tiểu đoàn 26, Bộ Tham mưu, Quân đoàn 4 đang thực hiện nhiệm vụ tại Khu vực Bảo tàng Quân đoàn 4 trên đoạn đường Đại lộ Độc lập, (phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương), thì nghe tiếng tri hô “cướp, cướp….” của một người phụ nữ trẻ đang chạy xe máy hướng từ ngã ba 100 về Cầu vượt Sóng Thần.

Tên cướp bị khống chế

Xác định được đối tượng cướp giật là một nam thanh niên đang chạy chiếc xe có mang túi xách của người phụ nữ, thiếu tá Phạm Tấn Thường, Đại đội trưởng Đại đội 2 đã chỉ huy chiến sỹ của mình ngăn chặn, bao vây đối tượng cướp giật.

Sau khi khống chế, bắt giữ được đối tượng, cán bộ, chiến sỹ Quân đoàn 4 báo cáo, xin ý kiến của chỉ huy tiến hành bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông không để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực xảy ra vụ việc. Công an phường Dĩ an (TP Dĩ An) sau đó đến hiện trường đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Hạnh (SN 1984, quê Hà Nam, trú tại Đồng Nai), không nghề nghiệp.

Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra.

