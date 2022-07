Theo dõi đoạn clip, có thể thấy hình ảnh một người đàn ông đang vô cùng hào hứng đợi con gái tan học. Khi cửa lớp mở ra, anh đã ngồi xuống dang rộng vòng tay để đón lấy cô con gái rượu vào lòng sau một ngày hai bố con "xa cách" nhau.

Your browser does not support the video tag.



Clip: Dang tay đón con vào lòng, ông bố 'quê mặt' khi con gái rượu né vội, chỉ quan tâm một thứ (@vohungtien)

Những tưởng họ sẽ có một cuộc hội ngộ tình thân mến thương nhưng nào ngờ cô con gái lại chẳng hề để ý đến vòng tay đón chờ của bố. Thậm chí còn vừa chạy vừa né, rẽ cua để vội vàng đi tìm một thứ "quan trọng".

Hóa ra, thứ khiến cô bé quên cả bố, vừa tan học là phải chạy tìm ngay chính là đôi dép của em. Lấy xong được đôi dép "yêu thương" cô bé mới chạy lại phía bố, đặt đôi dép trước mặt, ra hiệu bố đi vào chân cho em rồi mới được ôm.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng lọt top xu hướng trên mạng xã hội. Tất cả đều phải bật cười thích thú trước hành động vô cùng đáng yêu và hồn nhiên của bé gái chỉ chăm chăm giữ đôi dép. Có người còn hài hước đùa rằng: "Ngồi cả ngày trong lớp chỉ lo mất đôi dép thôi".

Số khác lại chọc quê người cha trong đoạn clip trên rằng có khi đôi dép còn quan trọng hơn cả bố.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn