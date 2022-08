Đang nhậu với bạn, nam thanh niên nhảy cầu tự tử

Trao đổi với PV Báo CAND vào lúc 21h đêm 7/8, Thượng tá Nguyễn Khắc Thạnh, Trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) cho biết, dù đã huy động nhân lực, phương tiện tìm kiếm hơn 24 giờ trên diện rộng nhưng chưa phát hiện dấu tích nam thanh niên nhảy xuống sông Ba tự tử.

Công an cùng người dân địa phương dò tìm dấu tích nam thanh niên.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h45’ đêm 6/8, trong lúc anh Dương Ngọc Chơn (SN 1988, trú ở khu phố Định Thọ 1, thi trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa) đang ngồi nhậu với một số người quen trên hành lang cầu Dinh Ông bắt qua sông Ba nối liền quốc lộ 25 ở khu phố Định Thọ 1, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa với Quốc lộ 29 ở thôn Phước Thành Đông, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa.

Giữa cuộc nhậu, anh Chơn cởi áo đòi đi tắm, nhưng mấy người bạn nhậu cản trở. Vài phút sau, anh Chơn lấy cớ đi vệ sinh rồi bất ngờ leo qua lan can cầu Dinh Ông, gieo mình xuống sông Ba tự tử.

Người dân đứng trên cầu Dinh Ông theo dõi cuộc tìm kiếm dấu tích nam thanh niên. Ảnh : CTV

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Phú Yên, Công an huyện Phú Hòa, Công an huyện Tây Hòa cùng Công an xã Hòa Phong, Công an thị trấn Phú Hòa đã đến hiện trưởng dầm mưa, sử dụng ca nô, kết hợp xuồng máy của người dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm nhiều giờ, nhưng đến 21h đêm 7/8 vẫn chưa phát hiện dấu tích người tự tử.

Một nguồn tin cho biết, anh Dương Ngọc Chơn tự tử là do buồn bực chuyện tình cảm cá nhân.

Tác giả: Hữu Toàn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân