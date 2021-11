Nghệ An: Đang ngồi kiểm kê tiền bạc, người phụ nữ được phen 'mất vía' vì ô tô mất lái bất ngờ đâm sầm vào

Mới đây, trên mạng xã hội vừa chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô mất lái lao vào tiệm thuốc thú y khiến nhiều người không khỏi thót tim.

Theo đoạn clip ghi lại, một người phụ nữ ngồi trên ghế trước quầy thuốc của mình để kiểm kê tiền bạc. Bất ngờ lúc này, một chiếc xe ô tô mất lái tông thẳng vào bên trong cửa hàng.

Cú tông khá mạnh, khiến tủ kính cùng các loại thuốc văng tung tóe. Một phần tủ kính đã ép sát vào phía người phụ nữ, tuy nhiên, may mắn người phụ nữ không gặp tai nạn nghiêm trọng nào.

Sau vụ việc, người phụ nữ lộ rõ vẻ hoảng hốt, lồm cồm đứng dậy di chuyển ra ngoài.

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi thót tim trước cảnh tượng vừa chứng kiến.

Được biết, sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành giải quyết vụ việc.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn