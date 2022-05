Vụ việc gây bàng hoàng cho người dân được cho là xảy ra vào hôm 26/4 vừa qua tại thành phố Lambayeque, Peru.

Được biết gia đình đang nói lời tiễn biệt cuối cùng với cô Rosa Isabel Cespedes Callaca trong sự tiếc thương của những người thân quen. Rosa và em chồng được xác định qua đời sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng trong khi đó cháu trai của cô bị thương nặng.

Đang làm đám tang thì có tiếng động kỳ lạ trong quan tài, gia đình mở ra thì bàng hoàng.

Khi đó, gia đình đau lòng tiến hành hậu sự cho cô cùng người em chồng. Nhưng khi người thân khiêng quan tài của Rosa để đưa cô về nơi an nghỉ cuối cùng thì đột nhiên phát hiện những âm thanh kỳ lạ phát ra từ bên trong quan tài.

Người thân lấy làm lạ vội bật nắp quan tài lên thì ngã ngửa khi chứng kiến Rosa đang thoi thóp nằm trong quan tài nhìn chằm chằm vào mọi người. Ngay lập tức người quản trang gọi điện cho lực lượng cảnh sát để đưa cô đến bệnh viện gần nhất. Theo lời người này, Rosa đã mở mắt nhìn mọi người, không những vậy cô còn đổ mồ hôi.

Cảnh sát được điều động để đưa nạn nhân đến bệnh viện

Người thân bàng hoàng để cô nằm yên trong quan tài rồi chuyển tới bệnh viện gần đó. Khi đến nơi, Rosa được phát hiện có dấu hiệu sống yếu ớt và được các nhân viên y tế nỗ lực giành giật lại từng hơi thở.

Nhưng kỳ tích đã không xảy ra khi tình trạng của Rosa xấu đi rất nhanh chỉ sau vài giờ. Và lần này Rosa đã nói lời từ biệt cuối cùng với gia đình.

Gia đình một lần nữa gặp phải cú sốc và đòi hỏi lời giải thích chính đáng từ những người chăm sóc sức khỏe cho Rosa trước đó vì khẳng định cô đã qua đời. Người cô của nạn nhân lên tiếng bức xúc khi cháu gái được xác định là đã qua đời mà trong ngày cử hành tang lễ Rosa lại đập vào quan tài để kêu cứu.

Nạn nhân khi được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Gia đình của Rosa nghi ngờ cô có thể đã rơi vào hôn mê sau vụ tai nạn. Có lẽ vì thế mà các nhân viên chăm sóc y tế ngay sau đó lại thông báo Rosa đã tử vong.

Cảnh sát Peru hiện đang làm việc để điều tra những tình tiết đã xảy ra tại bệnh viện thành phố Lambayeque nơi Rosa được tiếp nhận ban đầu để cấp cứu trong vụ tai nạn.

Ba cháu trai của Rosa bị thương trong vụ tai nạn đang dần hồi phục nhưng vẫn trong tình trạng nguy hiểm. Gia đình vẫn đang chờ lời giải thích rõ ràng từ phía bệnh viện và cơ quan chức năng.

