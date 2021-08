Đang dịch mà bị chủ nhà trọ đuổi đi, thanh niên chẳng được ai bênh còn bị mắng thêm vì thái độ

Với nhiều người đang làm việc ở các thành phố lớn, chuyện thuê nhà ở là hết sức bình thường. Nhưng nó lại là... bất thường khi người ta gặp khó khăn về tài chính như bị giảm lương, phải tạm dừng làm việc hoặc tệ hơn là thất nghiệp.

Đang thuê trọ tại quận 4, TP. HCM, một thanh niên cảm thấy ấm ức vì bị chủ nhà trọ đến làm dữ, đuổi đi không cho ở. Lý do mà thanh niên này đưa ra là: "Dịch này người ta không làm ăn được, thiếu tiền điện 2 tháng mà vào đuổi đi".

Theo đó, đoạn clip ngắn cho thấy cảnh hai người chủ trọ vào nhà dọn dẹp mấy thứ bừa bộn ở giữa nhà, còn người thuê trọ giơ máy điện thoại lên quay. Chủ trọ vừa vào, người này đã nói giọng rất thách thức: "Để xem mùa dịch này nhà chị sống sao". Bà chủ nổi đóa, vớ một đồ vật nhỏ ném vào người thuê nhà, làm điện thoại chệch hướng.

Người thuê nhà sau đó tiếp tục quay và thách thức:

- Làm gì thì vào đây làm đi, tiếp tục đi nào.

- Anh đi ra đi, nhà em mà. Mấy tháng anh không đóng tiền điện, tiền nhà của người ta. Anh quay phim cũng vậy à, cộng đồng mạng không ai giải quyết được cho anh đâu.

- Được rồi, làm gì làm đi.

- Nếu anh không ra thì em khóa cửa lại đó nha.

- Rồi, đóng đi, có bản lĩnh thì đóng đi!

Chủ nhà ngay sau đó đã ra ngoài, khóa cửa lại nhốt thanh niên phía trong.

Khi clip này gây tranh cãi hai chiều, một số người biết ngọn ngành câu chuyện đã cung cấp thêm thông tin. Theo đó, thanh niên thuê nhà quay và đăng tải tổng cộng 4 clip "tố cáo" chủ nhà. Trong các clip này cũng cho thấy rõ, chủ nhà đã rất thiện chí hỗ trợ giảm 2 triệu tiền nhà, chỉ còn tiền điện nước phải đóng đủ.

Thanh niên này vẫn dùng điều hòa, nên 2 tháng tốn khoảng 3 triệu tiền điện nước. Chủ nhà đã cho 7 ngày để thu xếp trả tiền. Trong thời gian đó, người thuê chẳng những không xin khất hay trình bày khó khăn mà còn... nhắn tin chửi chủ nhà. Khi chủ nhà không muốn cho thuê nữa, đến đòi lại nhà thì quay clip để làm áp lực, còn đòi tặng sách "Đắc Nhân tâm" cho chủ nhà đọc.

Nợ tiền nhà, tiền điện nước 2 tháng bị chủ trọ đến đòi, thanh niên còn có thái độ không ưa nổi

Những tình tiết của câu chuyện trên hiện không còn clip để kiểm chứng, nhưng với clip còn lại, có thể thấy ngoài việc ném một đồ vật nhỏ, chủ nhà vẫn rất lịch sự và kiên nhẫn với người thuê trọ. Trái lại, thái độ của thanh niên khiến không một ai bênh nổi. Dân mạng phần lớn đều đồng tình với chủ nhà.

- Bạn thiếu tiền mà ăn nói như ông nội người ta vậy. Ai cũng biết dịch không làm ăn được, nhưng cũng phải nói sao cho lọt tai chứ, người ta đâu có nghĩa vụ phải cho tiền bạn nhiều vậy.

- Đừng lôi dịch bệnh ra mà thanh minh. Tiền nong sòng phẳng trước đi đã. Còn hỗ trợ hay không tùy tâm chủ nhà. Có chủ trọ phải vay ngân hàng, trả lãi nữa, đâu phải ai cũng giàu.

- Nói kiểu đó phải tôi, tôi cũng đuổi. Năn nỉ, ăn nói đàng hoàng người ta còn thương. Chủ trọ như này là thấy hiền rồi.

- Lúc quay clip, thanh niên cứ nghĩ mình sẽ thành TikToker, ai ngờ bị chửi dữ vậy.

