Đang đi ăn đám cưới, người đàn ông bỗng làm điều không tưởng khiến cả hôn trường ngỡ ngàng

Một đoạn clip được cho là ghi lại khung cảnh trong một đám cưới đang được lan truyền khắp cõi mạng. Nhân vật chính trong clip không phải cô dâu, cũng không phải chú rể, mà là một người đàn ông, có lẽ là khách mời của buổi tiệc.

Clip dài hơn 1 phút này ghi lại cảnh một người đàn ông vừa trồng cây chuối vừa hát. Giọng hát nghe có phần không rõ lời, có lẽ do chủ nhân cũng đã uống không ít trước khi thể hiện. Tuy nhiên, màn trình diễn của người đàn ông này vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng, xen lẫn sự thích thú.

Dưới bài chia sẻ, dân mạng cũng không ngừng bình luận rôm rả.

Người đàn ông vừa trồng cây chuối, vừa hát.



Tác giả: Đông Quân

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc