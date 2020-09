Đáng buồn những cán bộ công an bị tước quân tịch do vi phạm

Tước quân tịch thiếu úy công an sử dụng ma túy: Ngày 23/3/2019, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện các thủ tục tước quân tịch Công an nhân dân đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), do sử dụng ma túy.