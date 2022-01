Đang bị truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy lớn

Ngày 4/1, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây ma túy "khủng" do Nguyễn Ngọc Phương (SN 1978, trú ở phường Cửa Nam, thành phố Vinh) cầm đầu, bắt 4 đối tượng, thu giữ hơn 4 kg ketamin, một bánh heroin.

Trước đó, khoảng tháng 4/2021, Công an thành phố Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn do Nguyễn Ngọc Phương cầm đầu. Được biết, Phương là đối tượng bị truy nã vì trốn thi hành án về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Trong thời gian lẩn trốn, Phương vẫn tiếp tục điều hành từ xa mọi hoạt động đường dây ma túy do đối tượng thiết lập.

Tang vật của vụ án (Ảnh: Công an Nghệ An).

Mặc dù là đối tượng cầm đầu nhưng Phương rất ít khi ra mặt mà chủ yếu điều khiển chân rết qua điện thoại. Để điều hành đường dây ma túy này, Phương đã kết nối với đối tượng Hồ Quang Đồng (SN 1978, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Đối tượng này vừa chấp hành xong án phạt tù 10 năm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo sự điều khiển của Phương, Đồng đóng vai trò tìm nguồn mua ma túy với số lượng lớn. Sau khi có được nguồn hàng, Đồng sẽ thông báo cho Nguyễn Ngọc Phương. Phương điều hành chân rết của mình là Nguyễn Quốc Huy (SN 1977, trú xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) cung cấp cho các điểm bán lẻ ma túy tại thành phố Vinh hoặc trung chuyển vào các tỉnh, thành phía Nam để tiêu thụ.

Sau khi có người đặt mua ma túy, Đồng đã liên lạc với đối tượng Nguyễn Đình Nguyên (1990, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để hỏi mua ma túy.

3 đối tượng Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Ngọc Phương, Hồ Quang Đồng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Nghệ An).

Ngày 15/12/2021, Nguyễn Đình Nguyên lên xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để nhận ma túy từ đối tượng tên Nềnh ở khu vực biên giới. Ngay lập tức, Công an thành phố Vinh đã triển khai kế hoạch phá án.

Đến rạng sáng 17/12/2021, khi xác định đối tượng đã gửi hàng trên xe khách từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về thành phố Vinh, các trinh sát Công an thành phố Vinh nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt. Đến trưa cùng ngày, khi chiếc bao tải đựng ma túy vừa được đối tượng Nguyễn Đình Nguyên nhận tại khu vực xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc thì lập tức bị trinh sát khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ một bao tải có chứa 2 kg ma túy dạng ketamin, một mô tô và một điện thoại di động.

Khai thác nóng đối tượng Nguyễn Đình Nguyên, tổ công tác tại huyện Đô Lương tiếp tục thi hành lệnh giữ người khẩn cấp đối với Hồ Quang Đồng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đồng, lực lượng Công an thu giữ 10 viên ma túy, một điện thoại di động.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an thành phố Vinh bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Phương khi hắn đang lẩn trốn tại nhà Nguyễn Quốc Huy. Kiểm tra xe ô tô của Phương, lực lượng Công an thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp (31 g) và nhiều công cụ sử dụng ma túy tổng hợp khác. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, lực lượng công an thu giữ 2 kg ma túy dạng ketamin, một bánh heroin.

Hiện, cơ quan cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Nguyễn Tú

Nguồn tin: Báo Dân trí