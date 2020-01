Dân mạng thích thú bởi khoảnh khắc bé gái 'gây nhiễu' mẹ đang dẫn bản tin trực tiếp

Your browser does not support the video tag.

Theo nội dung đoạn video được chia sẻ, MC Anna Kizilova đang dẫn bản tin thì bất ngờ con gái cô bước vào khung hình và cố gắng đưa cho mẹ chiếc điện thoại.

Nhanh chóng, Kizilova đẩy nhẹ con gái ra ngoài, bé gái liền nói: “Nhưng mẹ ơi, con có một tin nhắn”.

Chia sẻ với Central European News (CEN), nữ MC cho biết, cô đã đón con gái từ nhà trẻ và sau đó nhanh chóng trở lại trường quay để làm việc. “Lúc đó tôi chưa kết hôn và mẹ tôi sống ở bên kia thị trấn nên không có ai trông con bé khi tôi đi làm”, cô nói.

Kizilova nói cô không bị phạt vì sự cố này: “Tôi đã lo bị mất việc dẫn bản tin nhưng nhà sản xuất đã xem phản ứng của công chúng và thấy sự việc là điều tích cực”.

Khoảnh khắc bé gái 'gây nhiễu' mẹ đang dẫn bản tin trực tiếp - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, tình huống trên xảy ra từ năm 2012 nhưng tới gần đây mới được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

“Tôi vừa đăng video cũ được quay hồi năm 2012 và không biết nó lại được lan truyền đến vậy. Video nhanh chóng lan truyền trên mạng và một nhà báo địa phương đã gọi cho tôi để xin phép sử dụng nó”, nữ MC chia sẻ.

Theo Kizilova, cô lục lại video này sau khi ông chủ của đài truyền hình yêu cầu nhân viên chia sẻ những khoảnh khắc yêu thích của mình từ thập kỷ trước.

Nữ MC cho biết, bé Mtavaveta, hiện 12 tuổi, muốn trở thành một nữ diễn viên trong tương lai.

Đoạn video về bé Mtavaveta đáng yêu gợi nhớ đến video lan truyền trên mạng năm 2017, trong đó giáo sư Robert Kelly bị các con của mình cắt ngang khi xuất hiện trên BBC trong một cuộc phỏng vấn về chính trị Hàn Quốc.