Đâm thương vong cha con chủ tiệm điện thoại do nghi ngờ bị cài định vị

Nạn nhân bị Huy đâm tử vong là ông Phạm Hoàng Thông 58 tuổi, ngụ TP Biên Hòa. Bước đầu tại Cơ quan điều tra Huy khai nhận, trước đó vào tối 19/8, Huy cho rằng bố của mình mang điện thoại đến tiệm điện thoại của anh Phạm Hoàng Long, 37 tuổi trên đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa để cài đặt định vị nhằm theo dõi Huy.

Huy bị Công an bắt khẩn cấp sau khi gây án.

Bực tức, Huy đã tìm đến hỏi chuyện chủ tiệm điện thoại là anh Phạm Hoàng Long vì cho rằng anh đã cài đặt định vị vào điện thoại của mình mà chưa được ý kiến đồng ý của chủ điện thoại. Giữa 2 bên xảy ra cãi vã. Huy bất ngờ dùng dao đâm liên tiếp vào người anh Long nhưng anh né được nên chỉ bị trúng nhẹ 2 nhát ở tay.

Nghe phía trước tiệm xảy ra ẩu đả, bố của anh Long là ông Phạm Hoàng Thông đã chạy ra can ngăn thì bị Huy dùng dao đâm vào ngực. Ông Thông gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Anh Long bị thương nhẹ được người dân đưa tới bệnh viện băng bó vết thương. Gây án xong Huy bỏ trốn khỏi hiện trường. Điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa đã nhanh chóng bắt giữ Huy.

Tác giả: Ngọc Sơn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân