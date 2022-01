Đám cưới ngập mùi tiền ngày đầu năm: Bố mẹ vợ tặng xe Camry, 1kg vàng lẫn sổ đỏ liền tay

Dịp cuối năm đến hẹn lại lên một mùa cưới nữa lại đến. Đây là thời điểm cộng đồng mạng "hoa mắt" với những đám cưới xa hoa, ngập mùi tiền vàng của các cô dâu chú rể nhà hào môn.

Mới đây, tài khoản S.L lại gây sốt khi đăng tải một đám cưới "nhà người ta" gây sốt ngày đầu năm. Dân tình nô nức vào xuýt xoa ngưỡng mộ.

Đó là cặp cô dâu chú rể ở Hậu Giang vừa tổ chức đám cưới vào đúng ngày ngày đầu năm tết Dương Lịch 2022.

Đám cưới ngậm ngụa mùi tiền ngày đầu năm: Bố mẹ vợ tặng xe Camry, 1kg vàng lẫn sổ đỏ liền tay

Trong không khí rộn ràng, MC vui mừng giới thiệu: "1kg vàng trị giá hơn 26 cây. Chưa chưa, còn 1 chiếc xe Camry 4 chỗ 1 tỷ 6. Chưa chưa, còn 1 ngôi nhà nữa".

Tất cả số vàng, chìa khoá ô tô và sổ đỏ được bày trên bàn là của hồi môn bố mẹ vợ tặng cho cô dâu và chú rể trong ngày trọng đại.

Ngó qua bên trái, cô dâu đeo vàng đỏ người, nào là vòng kiềng, lắc tay. Chủ nhân đoạn clip cũng tiết lộ thêm, về phần nhà trai cũng không kém cạnh tặng con dâu 6 cây vàng, trang sức kim cường và 200 triệu đồng tiền mặt.

Đoạn clip về đám cưới hoành tráng ngay lập tức nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Mọi người dành tặng đến cặp tân nương, tân lang lời chúc hạnh phúc, đồng thời xin vía để được 1 lần chịu "gánh nặng" tiền vàng này trong ngày cưới.

