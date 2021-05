Đại úy công an đứng nhìn dân vật lộn với cướp: ‘Nên loại ra khỏi ngành!'

Người mặc cảnh phục đứng trên vỉa hè bấm điện thoại (bên phải), trong lúc tài xế taxi vật lộn với tên cướp, được xác định là đại úy công an Nguyễn Thanh Lâm - Ảnh cắt từ clip

"Đại úy không yêu nghề nên chuyển ngành" - một bạn đọc bình luận. Người bức xúc hơn thì nói thẳng: "Vô cảm như vậy có xứng đáng trong ngành công an không?".

Dân vật lộn với cướp, đại úy công an… đứng bấm điện thoại

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 16h20 chiều 16-5, khi người dân chạy xe trên đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai) thì bất ngờ nghe tiếng tri hô cướp của một tài xế taxi.

Tài xế taxi bị tên cướp đâm vào vùng ngực nhưng vẫn dũng cảm chống trả, giằng co khống chế tên cướp. Sau đó, người dân và công an đến bắt giữ tên cướp.

Tối cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại thời điểm nam tài xế taxi khống chế tên cướp. Trong clip dài 1 phút 30 giây, có thể thấy nam tài xế taxi mặc áo màu trắng dính đầy máu đang cố vật lộn, ghì đè tên cướp và liên tục hô: "Giúp em với".

Dù xung quanh rất nhiều người đứng xem nhưng chỉ có một người đàn ông đến giúp, còn lại đứng quay clip.

Đáng chú ý, trong clip còn xuất hiện một người đàn ông mặc quần màu xanh giống cảnh phục công an nhưng đứng bấm điện thoại, mà không vào can ngăn vụ việc.

Chứng kiến việc này, người quay clip bức xúc cho rằng người đàn ông là công an nhưng không tham gia giúp khống chế tên cướp. "Ông này mặc quần áo công an mà chả thấy can ngăn gì, chỉ thấy đứng gọi điện", người quay clip nói.

Qua xác minh, công an xác định clip trên là diễn biến của vụ án cướp tài sản taxi xảy ra tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và người mặc cảnh phục đứng bấm điện thoại là đại úy Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ Công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai).

Chiều 17-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, trung tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết vừa chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai ra quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm do thiếu trách nhiệm trong việc tham gia bắt giữ nghi phạm Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi dùng dao đâm trọng thương, cướp tài sản của tài xế taxi.

"Đại úy Lâm đã thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc tham gia giúp người dân bắt cướp", trung tướng Trung nói.

Không xứng đáng làm công an!

Bình luận trên Tuổi Trẻ Online, hầu hết bạn đọc đều bày tỏ không đồng tình với mức kỷ luật cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Thanh Lâm.

Bạn đọc cho rằng trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, chiến sĩ công an là phải ngăn chặn tội phạm, bảo vệ tài sản, tính mạng của người dân. Trong vụ việc này, lẽ ra đại úy Lâm phải là người trực tiếp bắt giữ tên cướp. Anh đã không làm đúng chức trách của mình mà trái lại còn thờ ơ, vô cảm trước hiểm nguy của người dân.

"Cứ hi vọng anh ta không phải là công an, chỉ là người vô cảm nào đó. Nhưng đọc tin chính thức này thì cảm thấy quá buồn, quá thất vọng" - bạn đọc Quang Thọ viết.

"Anh tài xế bị đâm suýt chết, máu me đầy mình mà vẫn phải lo bắt cướp. Trong khi anh công an thì đứng yên gọi điện thoại! Không làm tròn nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm và vô cảm trước người bị nạn" - bạn đọc tên Quân bình luận.

Bạn đọc Đỗ Minh nói: "Theo tôi cho anh công an này ra khỏi ngành vẫn còn nhẹ. Vì việc trấn áp tội phạm là nhiệm vụ của công an mà, đằng này không thực hiện, làm xấu hình ảnh lực lượng".

Nhiều bạn đọc cho rằng với sự vô cảm và vô trách nhiệm của đại úy Nguyễn Thanh Lâm, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo là quá nhẹ.

"Anh lái xe đang trong tình huống sinh tử do bị tên cướp đâm, anh công an đã không thực thi nhiệm vụ khắc chế tên cướp mà chỉ đứng nhìn một cách vô cảm, không xứng đáng là công an nhân dân. Nếu chỉ hình thức kỷ luật cảnh cáo là quá nhẹ. Đề nghị tước bỏ chức vụ và cho ra khỏi ngành để làm gương" - bạn đọc Truc Ngon đề nghị.

Bạn đọc Quang Huy đồng tình: "Mình nghĩ nên cho đại úy nghỉ việc hoặc chí ít là chuyển công tác khác chứ còn để đồng chí này công tác thì chỉ làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an mà thôi!".

Bạn đọc tên Nam thì bình luận: "Chuyện thật như đùa, công an đứng nhìn dân bắt cướp. Bất ngờ hơn chỉ là cảnh cáo. Tôi nghĩ nên cho anh taxi dũng cảm làm công an, còn anh công an kia về làm dân".

Hầu hết bạn đọc cho rằng với thái độ vô cảm và vô trách nhiệm của mình, đại úy Nguyễn Thanh Lâm không xứng đáng với tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của người công an nhân dân.

"Đề nghị vì danh dự, uy tín, hình ảnh công an trước nhân dân hãy xử lý kỷ luật nghiêm, nếu không làm sao phát động phong trào toàn dân trấn áp tội phạm trong khi chính công an lại vô tư như thế" - một bạn đọc đề nghị.

Một số bạn đọc đề nghị cũng cần xem xét trách nhiệm của những người dân khác có mặt chứng kiến vụ việc mà chỉ có duy nhất một người đàn ông chủ động tham gia giúp anh tài xế taxi bắt giữ tên cướp nguy hiểm.

Tác giả: N.T

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ