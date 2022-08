Đại úy công an bị xe tông đã hy sinh

Sáng 16/8, Công an TP Tân An, tỉnh Long An, cho biết đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi (34 tuổi, cán bộ Công an phường 5, TP Tân An), đã hy sinh sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Công an TP Tân An cùng gia đình đang tổ chức tang lễ cho đại úy Khôi tại nhà riêng ở phường 3, TP Tân An.

Khu vực cầu Tân An xảy ra vụ tai nạn khiến cán bộ công an tử vong. Ảnh: A.L.

21h20 ngày 14/8, đại úy Khôi được phân công bảo vệ hiện trường vụ tai nạn trên cầu Tân An.

Lúc này, nam thanh niên tên Võ Hoàng Tuấn (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) chạy xe máy trên quốc lộ 1, hướng huyện Bến Lức về TP Tân An. Khi đến khu vực cầu, chiếc xe tông trúng đại úy Khôi.

Cú va chạm mạnh khiến cán bộ công an bị thương nặng, được lực lượng chức năng chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu.

Tuấn cũng bị thương nặng và đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vụ tai nạn xảy ra tại cầu Tân An, TP Tân An, Long An. Ảnh: Google Maps.

