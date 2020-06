Đại tá Lê Hồng Nam chính thức giữ chức Giám đốc Công an TP.HCM

Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu. (Ảnh: báo Công an TP.HCM)

Sáng 30/6, tại hội trường Công an TP.HCM, Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động Đại tá Lê Hồng Nam đến nhận công tác, giữ chức giám đốc Công an TP.HCM.

Bộ Công an cũng công bố quyết định nghỉ hưu với Trung tướng Lê Đông Phong - Nguyên giám đốc Công an TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Lê Quý Vương ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của Trung tướng Lê Đông Phong góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng tại Công an TP.HCM thời gian qua.

Đối với Đại tá Lê Hồng Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Đại tá Lê Hồng Nam trưởng thành từ thực tiễn, có quá trình phấn đấu, rèn luyện, luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng Đại tá Lê Hồng Nam nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời khẳng định Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã cân nhắc, chọn lựa kỹ lưỡng, thường xuyên trao đổi với Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác nhân sự lãnh đạo của Công an TP.

Đại tá Lê Hồng Nam (SN 1966, quê Bình Dương) là cán bộ lãnh đạo có nhiều năm công tác ở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an.

Sau đó được điều động và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Long An, đại tá Lê Hồng Nam đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, được lãnh đạo Bộ Công an, các cấp, các ngành và nhân dân Long An ghi nhận, đánh giá cao.

Tác giả: Bùi Tư

Nguồn tin: Báo Giao thông