Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Chiều 30/8, tại Hội trường Công an tỉnh An Giang, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Đinh Văn Nơi thôi giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang để nhận nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại buổi lễ này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Đại tá Đinh Văn Nơi.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, Đại tá Đinh Văn Nơi, Đại tá Lâm Phước Nguyên được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, lập nhiều chiến công, thành tích.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu Đại tá Đinh Văn Nơi, Đại tá Lâm Phước Nguyên ở cương vị công tác mới cần khắc phục khó khăn trong công tác, có tinh thần cầu thị, tích cực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt. Phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Bộ Công an giao phó.

Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang hồi tháng 6/2020.

Đại tá Nơi cùng với Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã triệt phá nhiều vụ án lớn như vụ buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về An Giang; vụ án đánh bạc qua hình thức lô đề hơn 2.000 tỷ đồng tại TP Long Xuyên...

Mới đây nhất, Đại tá Đinh Văn Nơi được lãnh đạo tỉnh An Giang giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng tổ công tác đặc biệt triệt xóa tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Đinh Văn Nơi dùng số điện thoại cá nhân lập đường dây nóng, tiếp nhận tin báo tội phạm từ quần chúng nhân dân. Ông từng chia sẻ với PV Dân trí, qua đường dây nóng đó, Công an An Giang đã tiếp nhận hàng trăm, hàng nghìn cuộc điện thoại từ nhân dân báo tin về an ninh trật tự xã hội, kể cả hành vi chưa chuẩn của cán bộ công an ở cơ sở. Nhờ tin báo từ nhân dân, Công an tỉnh kịp thời triệt phá nhiều vụ án lớn cũng như kịp thời chấn chỉnh, thậm chí kỷ luật cán bộ có hành vi chưa chuẩn mực.

Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Ông từng kinh qua các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ngày 27/6/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang, thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư.

