Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ

NTV trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Đại hội.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước!

Kính thưa các vị đại biểu

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sau một thời gian chuẩn bị bài bản, công phu, nghiêm túc; được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đảng bộ tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin gửi tới các vị khách quý và 448 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 193.000 đảng viên, tiêu biểu cho trí tuệ; tinh thần đoàn kết; sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh lời chào mừng trân trọng và lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội chúng ta rất vinh dự, phấn khởi, vui mừng, chào đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,các Ban, bộ, ngành, cơ quan đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn về dự, chỉ đạo và chúc mừng Đại hội.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

- Trân trọng giới thiệu và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước.

- Trân trọng giới thiệu và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trương Tấn Sang - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước.

- Trân trọng giới thiệu và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Văn An - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội.

-Trân trọng giới thiệu và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Sinh Hùng - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội.

-Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

- Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

- Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

- Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

- Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương.

Trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí:

- Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương.

- Đồng chí Thượng tướng Võ Trọng Việt - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc Hội.

- Đồng chí Nguyễn Thúy Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc Hội.

-Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

-Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – thương binh và Xã hội.

-Đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

-Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương.

- Đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng kiểm toán nhà nước, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

- Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân.

- Đồng chí Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

- Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam.

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

- Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

- Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội.

- Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnhThanh Hóa.

- Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh.

- Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Đồng chí Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

- Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

- Đồng chí Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh.

Đại hội nhiệt liệt chào mừng:

- Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Quân khu 4; các đồng chí đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành bạn;

- Đại diện các bậc lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới;

- Các đồng chí nguyên: Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thưTỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ;

- Các quý vị trong đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;

- Các vị đại diện Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Doanh nghiệp,Tập đoàn kinh tế có hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đại hội chào mừng các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đến dự, theo dõi, đưa tin và tuyên truyền, cổ vũ Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự có mặt, những tình cảm tốt đẹp và quan tâm sâu sắc của các đồng chí đối với Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng!

Kính thưa các vị khách quý!

Kính thưa Đại hội!

Trong giờ phút đặc biệt này, tự hào là quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh với niềm kính yêu đại hội tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ của Đảng, của dân tộc, Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng là kim chir nam cho mọi hành động của Đảng, của Cách mạng Việt Nam. Đại hội chúng ta thành kính biết ơn sâu sắc các thế hệ tiền bối, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, AHLLVT, AHLĐ, các đồng chí thương binh bệnh binh, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, đồng chí, đồng bào đã chiến đấu anh dũng hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì CNXH. Những ngày vừa qua do ảnh hưởng của cơn bão số 6 và số 7 trên địa bàn các tỉnh Miền Trung đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản, Đại hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình các thân nhân bị mất, bị thương và gửi lời thăm hỏi ân cần nhất đến toàn thể cư dân các tỉnh Miền Trung, đặc biệt là thiệt hại vô cùng to lớn của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội của1.453 tổ chức cơ sở đảng, 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuẩn bị tích cực cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đầu tư công sức và trí tuệ; xin ý kiến góp ý của các ban,bộ, ngành Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và triển khai bằng nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh; tổ chức thảo luận tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân.

Việc chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội cũng được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương;bảo đảm nguyên tắc, dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện và phương án nhân sự để trình Đại hội.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII trong bối cảnh vừa có những thuận lợi cơ bản, vừa gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là những tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua vượt qua khó khăn, thách thức và đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực:

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh, hệ thống kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội từng bước được cải thiện;

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có tiến bộ, một số lĩnh vực đã có những tiền đề trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao;quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm;công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX được tiến hành trong bối cảnh còn khó khăn, cả đất nước vẫn đang tiếp tục với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 04 nội dung sau:

Thứ nhất, tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII ;đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm;

Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực: Kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thứ hai,trên cơ sở kết quả thảo luận của Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaXII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, công tâm, khách quan, Đại hội sẽ lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm những đồng chí bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, phù hợp với cơ cấu, có năng lực, trí tuệ, uy tín, có tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo số lượng, cơ cấu,chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Toàn cảnh Đại hội.

Kính thưa các đồng chí!

Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh nhà trong sạch, vững mạnh;

Chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó cũng là mong muốn của Trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Nghệ An, quê hương Bác Hồ kính yêu.

Với ý nghĩa đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,các vị khách quý, các đại biểu mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

*Tiêu đề do NTV đặt

Tác giả: Hiến Chương - Hữu Hoàng

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An